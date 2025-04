Rodovias do Alto Tietê devem receber 166,7 mil veículos por dia no feriado

As rodovias Pedro Eroles (SP-88), conhecida como Mogi-Dutra, e Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga, devem receber cerca de 166,7 mil veículos por dia ao longo do feriado prolongado de Sexta-feira Santa e Tiradentes (18 a 21 de abril).

As informações foram passadas pela Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pelas rodovias.

De acordo com a empresa, a Mogi-Dutra deve receber 118,5 mil veículos, em média, por dia. Já a Mogi-Bertioga deve ter um volume médio de 48,1 mil veículos.

A CNL iniciou, nesta quinta-feira (17), a Operação Feriado para atender às vias ao longo dos dias. O plano inclui reforço no monitoramento, ampliação das equipes operacionais e atuação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Todas as ações, de acordo com a concessionária, são para garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

A empresa disse que, durante a operação, serão mobilizadas equipes e viaturas operacionais extras para suporte aos usuários, além do serviço de apoio por motocicletas.

A concessionária reforçou a importância da direção responsável, do respeito à sinalização e da atenção redobrada aos pedestres e ciclistas, especialmente nos trechos urbanos das rodovias. De acordo com a CNL, planejar a viagem com antecedência e realizar a manutenção preventiva do veículo são atitudes fundamentais para um trânsito mais seguro.

Rodoanel

No Rodoanel Mário Covas, que liga cidades da região à outras regiões de São Paulo, a SPMar, responsável pela via, disse esperar 847 mil veículos entre os dias 17 e 21 de abril. No trecho Leste, que compreende as entradas por Suzano, Itaquaquecetuba e Arujá, a expectativa é de 283 mil veículos.