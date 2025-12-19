Rodovias do Estado devem receber 2,8 milhões de veículos entre Natal e Ano Novo

A Concessionária Novo Litoral (CNL) estima que as rodovias do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira devem receber cerca de 2,8 milhões de veículos entre os dias 24 de dezembro e 5 de janeiro.

Com o objetivo de assegurar o conforto, a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias concedidas durante o período de maior fluxo do ano, a CNL, responsável pela gestão de 212 quilômetros de rodovias nas regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira, iniciou a Operação Verão 2026, coordenada em conjunto com a ARTESP, DER-SP e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Para o diretor de Engenharia e Operações, Augusto Schein, esse momento reafirma a preocupação com a comodidade e a segurança dos usuários e colaboradores. "A Operação Verão 2026 representa nosso compromisso com a excelência operacional. Colocamos em campo um maior aparato de recursos e tecnologia, com total foco na segurança e no conforto em cada trecho”, conta.

A operação segue até o dia 23 de fevereiro, cobrindo também o Carnaval, além de Natal e Ano Novo.

Mobilização de recursos

A concessionária contará com um reforço nos equipamentos de guinchos e viaturas de inspeção de tráfego adicionais. Em uma ação inédita para aumentar a agilidade no serviço de remoção, a CNL posicionará quatro guinchos leves extras em pontos estratégicos da SP-098 (Bertioga) e SP-055 (Praia Grande). Também haverá um aumento no efetivo que opera nas rodovias, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fluidez e segurança viária

A Concessionária adotará medidas para maximizar a capacidade das vias. Serão realizadas operações de faixa reversível na SP-098 (Mogi-Bertioga) para a descida da serra (sentido Sul) e na SP-055 (Rodovia Dr. Manoel H. Rego), na região da Riviera, do km 211,500m ao km 215,000m. A implantação está prevista para ocorrer em horários de maior movimento, conforme a tendência de aumento de fluxo. A CNL utilizará o caminhão Papa-Cones para agilizar a implantação e a retirada da sinalização, aumentando a segurança dos usuários e colaboradores.

O atendimento aos motoristas também será reforçado. Serão mantidos oito bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). Com um Centro de Operações com monitoramento 24 horas, utilizando cinco Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos e quatro móveis, equipamentos utilizados para exibir mensagens informativas e alertar os motoristas e pedestres. Além de sete Estações Meteorológicas estrategicamente localizadas na SP-098 e SP-055 para prever condições adversas.

Restrições e plano de contingência

Para maior segurança e fluidez, as obras de rotina no trecho serão suspensas de 22/12/2025 a 05/01/2026 e de 13/02/2026 a 18/02/2026 (Carnaval), e o trânsito de cargas especiais será suspenso de 22/12/2025 a 11/01/2026. Veículos do tipo caminhão/caminhão trator estão proibidos de circular na SP-098 nos sentidos Sul e Norte em horários específicos nos fins de semana e feriados.

Conscientização

Durante o período, serão realizadas campanhas de segurança viária para conscientizar os motoristas sobre temas cruciais como Celular e direção, álcool e direção/drogas e direção, Manutenção preventiva, Uso de cinto de segurança e a "Blitz motociclistas".

Schein reforça que toda a operação foi estruturada em parceria com a PMRv, ARTESP e demais órgãos reguladores na busca de uma melhor experiência a todos. “Investimos em um reforço operacional para maximizar a capacidade das nossas rodovias e garantir que a chegada e a volta de todos os motoristas sejam feitas com maior conforto e segurança”, conclui.

