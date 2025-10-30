Rodovias do Lote Litoral recebem R$ 282 milhões em melhorias com quase um ano sob concessão

Perto de completar um ano sob concessão, a modernização promovida pelo Governo de São Paulo nas rodovias do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira, integrantes dos 212 km do Lote Litoral, já demandou investimentos de mais de R$ 282 milhões em melhorias desde que a Concessionária Novo Litoral (CNL) assumiu as operações, em novembro de 2024.

As rodovias incluídas na concessão são a SP-055 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga), abrangendo os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu.

Nesta etapa inicial, as intervenções estão focadas em obras e serviços que elevam os padrões de segurança, conforto e eficiência para motoristas e pedestres e são requisitos para início da operação dos pórticos de cobrança ‘Siga Fácil’.

Entre as melhorias realizadas estão a recuperação de 212 km de pavimento e reforço da sinalização vertical e horizontal com a substituição de 4.193 placas de sinalização, instalação de 3.000 metros de cercas antiofuscantes, substituição de 3.060 metros de defensas. Também está sendo implantada nova iluminação em diversos trechos urbanos e realizadas obras para melhorar a drenagem e contenção.

A modernização inclui ainda o monitoramento por CFTV e conectividade para garantir um padrão mais seguro. O setor de conservação realizou ainda a roçada de 14 milhões de metros quadrados, o equivalente a quase 10 vezes a área da cidade de São Paulo. Também foi feita a revitalização de 17.180 metros de cercas.

As equipes presentes nas oito novas bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e 30 viaturas disponibilizadas já atuaram em mais de 45 mil atendimentos. Foram quase 28.497 inspeções viárias, 11.389 remoções de veículos, 1.267 atendimentos mecânicos, 2.715 atendimentos médicos e mais de 800 remoções de animais, aumentando a proteção de motoristas e pedestres.

Com um pacote de R$ 4,3 bilhões, as melhorias seguem para novas etapas, com foco nas intervenções estruturantes. Um exemplo é a duplicação de 90 km, 42% de toda a extensão da malha concessionada, que possui 212 km. Além dos trechos duplicados, o pacote de obras inclui novas marginais, ciclovias, passarelas, recuperação do pavimento.

Siga Fácil

Os investimentos antecedem a implantação do Siga Fácil, o sistema do Governo de São Paulo que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes. Os pórticos identificam veículos por placas ou tags, tornando o processo mais rápido, mais justo e mais eficiente.

Supervisionado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele elimina filas, reduz acidentes e, nas concessões firmadas a partir de 2024, cobra proporcionalmente ao trecho percorrido. O sistema será implantado gradualmente nos projetos de concessão mais recentes, como o Novo Litoral Paulista, Nova Raposo e Rota Sorocabana, além dos contratos já existentes. O site sigafacil.sp.gov.br traz mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.