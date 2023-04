Rodovias estaduais registram mais de 1,7 milhão de veículos no feriado de Tiradentes

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) registrou tráfego de mais de 1,7 milhão veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante o fim de semana prolongado do feriado de Tiradentes.

O monitoramento de toda a operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, de onde é possível acompanhar o tráfego em tempo real.

Com o objetivo de proporcionar uma viagem segura aos usuários, todas as rodovias concedidas do Estado receberam reforço operacional, principalmente nos atendimentos de socorro médico e mecânico. As operações com equipamentos que auxiliam na gestão do tráfego como PMVs e câmeras de monitoramento e contadores veiculares (SATs), também foram intensificadas para trazer mais segurança aos motoristas.

“Estivemos presentes durante todo o feriado para garantir uma viagem segura com atendimento ágil e assertivo quando necessário”, comenta Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

Movimentação nas principais rodovias concedidas

Capital e interior

Na interligação da capital com o interior, circularam pelo Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, mais de 476 mil veículos, de 20 a 23 de abril. Já no Sistema Castello-Raposo, operado pela concessionária CCR ViaOeste, foram registrados mais de 391 mil veículos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, foi utilizado por 494 mil veículos no período.

Ida para o litoral

Mais de 261 mil veículos utilizaram as rodovias Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160), considerando as viagens sentido Litoral de quinta-feira (20) a domingo (23). Já na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam 61 mil veículos sentido litoral e 59 mil sentido São José dos Campos entre quinta-feira (20) e domingo (23).

Rodoanel

Pelo trecho Oeste do Rodoanel, sob gestão da CCR RodoAnel, passaram mais de 578 mil veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam 318 mil veículos neste feriado.

Atendimento ao usuário

Nos 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas do Estado de São Paulo foram registrados 519 atendimentos pré-hospitalares (APH), 3.057 atendimentos com utilização de guinchos e 2.899 socorros mecânicos, de 21 a 23 de abril.

Sobre a Artesp

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.