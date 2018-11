Rodovias têm operação especial para circulação de 2,8 milhões de veículos no fim de semana prolongado

As concessionárias integrantes do Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo implantam nesta quarta-feira (14) operações especiais para garantir maior conforto, segurança e agilidade aos usuários que vão viajar no fim de semana prolongado dos feriados de Proclamação da República (15 de novembro) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro). As empresas que administram os 8,4 mil quilômetros de rodovias concedidas no Estado esperam aumento do fluxo a partir das 14 horas de quarta-feira (dia 14) e entre 6 e 17 horas de quinta (dia 15). Cerca de 2,8 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) alerta sobre os cuidados em caso de neblina. O período de maior incidência de neblina já terminou, mas em algumas regiões do Estado, o fenômeno climático ainda tem sido observado com certa frequência, como por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes. Quando a visibilidade for prejudicada, o motorista deve reduzir gradualmente a velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Viagens de ônibus

Quem optar por viajar com os ônibus do transporte intermunicipal também deve ficar atento à segurança e nunca contratar empresas clandestinas. A fiscalização nas rodovias será intensificada no fim de semana prolongado para coibir a atuação de operadores clandestinos. O serviço irregular expõe os passageiros a vários riscos, uma vez que o veículo não é vistoriado para esse fim e não há garantia de que o motorista seja habilitado para atuar no transporte coletivo. A ARTESP trabalha intensamente para fiscalizar questões mecânicas e de conforto em toda a frota que está devidamente cadastrada junto à Agência Reguladora. Os passageiros devem entrar em contato com a Ouvidoria da ARTESP se forem encontradas irregularidades como más condições do veículo, falta de higiene ou atrasos, entre outros eventuais problemas. O registro pode ser feito pelo telefone 0800.727.83.77 ou pelo e-mail ouvidoria@ARTESP.sp.gov.br. Todas as reclamações são apuradas.

A Agência lembra que, em todas as viagens rodoviárias, o passageiro deve manter-se sentado e com cinto de segurança sempre que o veículo estiver em movimento. Por segurança, também é importante não carregar perto de si objetos pontiagudos ou cortantes e levar dentro do veículo somente objetos pequenos e leves. As bagagens de mão devem ser acomodadas no porta-embrulhos e as maiores, no bagageiro.

Infraestrutura reforçada

Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como call box, câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos de apoio e equipes técnicas. Também está previsto aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral, além da implantação da operação "papa-fila" nos pedágios para agilizar a passagem nas cabines de cobrança manual, quando necessário. Os sites das concessionárias terão disponíveis, em tempo real, as condições de tráfego do trecho administrado da rodovia. O trabalho é desenvolvido também em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.

Litoral

Entre 315 mil e 525 mil veículos devem deixar a Capital em direção ao Litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A concessionária programou o início da Operação Descida 7x3 para as 14h de quarta-feira (14), com previsão de ficar em vigor até às 1h da madrugada de quinta-feira (15). Na quinta-feira a Operação Descida será reimplantada das 7h às 17h e na sexta-feira (16), das 10h às 13h. No sábado (17), a operação só voltará a ser retomada entre 10h e 13h em caso de necessidade. Na Operação 7x3 os veículos que seguem sentido Litoral podem utilizar as pistas sul e norte da Anchieta e a sul da Imigrantes, enquanto os motoristas que desejam subir a Serra devem seguir pela pista norte da Imigrantes. Na segunda-feira será implantada a Operação 4x6 das 2h às 21h: os motoristas poderão seguir para o Litoral pelas pistas norte e sul da Anchieta e a subida da serra será feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes.

Para o retorno do feriado será implantada a Operação Subida 2x8 das 15h de domingo à 1h de segunda-feira e das 11h às 23h de terça-feira. Na 2x8, a subida da Serra é realizada pelas pistas norte e sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Já a descida é feita pela pista sul da Anchieta. É importante destacar que a inversão da mão de direção nas rodovias do SAI, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 58 da Rodovia dos Imigrantes. No Sistema Anchieta-Imigrantes, onde a ocorrência de neblina é mais frequente, a concessionária Ecovias e a Polícia Militar Rodoviária podem realizar a Operação Comboio, ação na qual os carros que seguem sentido litoral são represados nas praças de pedágio (km 31) da Anchieta e km 32 da Imigrantes) sempre que a visibilidade fica abaixo de 100 metros. Os veículos saem escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária e da concessionária a uma velocidade máxima de 40 km/h como medida de segurança.

A previsão de tráfego da Ecopistas, concessionária do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070), é de que entre 1,4 milhão e 1,6 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, de 14 a 20 de novembro. Considerando somente o movimento esperado para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, na Rodovia Ayrton Senna, a expectativa é de que 374 mil veículos deixem a capital com destino ao Interior e às praias do Litoral Norte. Ao longo do feriado prolongado, no sentido interior, a movimentação deve ser maior das 15h às 19h de quarta-feira (4) e das 6h às 13h de quinta-feira (15). Em direção à Capital, a previsão é de que o tráfego seja mais intenso entre 16h e 21h de domingo (18) e entre 15h e17h de terça-feira (20).

Na Rodovia dos Tamoios cerca de 187 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o fim de semana prolongado. A operação especial do feriado terá início na quarta-feira, a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional na pista de descida do trecho de Serra (do km 68 ao km 81). Para o retorno do feriado, no domingo (18) e na terça-feira (20), a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. Na quarta-feira (14) a partir do meio-dia, quinta-feira (15), domingo (18) e terça-feira (20) o dia inteiro, e na segunda-feira (19) até as 13h as obras com interferência no tráfego serão suspensas. Na sexta-feira (16), sábado (17) e segunda-feira a partir das 13h as obras serão liberadas, condicionadas ao fluxo de tráfego.

O tráfego de veículos de cargas estará proibido entre o km 55,3 e km 83,4 no sentido Litoral na quarta-feira (14) das 16h à meia noite, na quinta (15), sábado (17) e terça-feira (20) das 8h ao meio-dia. No sentido Vale do Paraíba, do km 83,4 ao km 67,4, a proibição do tráfego pesado ocorre das 13h de quarta-feira (14) às 23h de quinta-feira (15), e no domingo (18) e terça-feira (20) das 15h às 23h.

FEBRE AMARELA

Será instalado na unidade de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do km 19 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), pista sentido litoral, um posto de vacinação contra a febre amarela na quarta (dia 14) e quinta-feira (dia 15). A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde com apoio da Secretaria de Estado de Logística e Transporte, ARTESP, Concessionária Tamoios e municípios da região do Vale do Paraíba. Na quarta-feira o posto de vacinação irá funcionar das 13h às 18h e na quinta-feira, das 9h às 17h. O objetivo é atender tanto moradores da região quanto viajantes ainda não imunizados. No trajeto para o Litoral será reforçada a comunicação da campanha de vacinação com materiais informativos e avisos nos painéis eletrônicos da concessionária.

INTERIOR.

A previsão é de que até 1,1 milhão de veículos utilizem o Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre saída e chegada à Capital, no período de sete dias: de quarta-feira (14) a terça-feira (20). Para quarta-feira, o tráfego será mais intenso das 14h às 20h. Na quinta-feira (15), a expectativa de maior movimento é entre as 9h e as 13h. No domingo (18), o período de maior circulação é das 17h às 20h. E na terça-feira, para o retorno do feriado, o pico deve se concentrar entre as 13h e as 23h. Na quinta-feira (15), domingo (18) e terça-feira (20), os caminhões com destino à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Anhanguera (SP-330) entre o km 48 e o km 23, acessando a SP-330 pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem o objetivo de distribuir melhor o tráfego.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 850 mil veículos durante o fim de semana prolongado. A concessionária ViaOeste espera tráfego intenso na quarta-feira (14) entre 12h e 20h no sentido interior. E na quinta (15) entre 10h e 14h também para quem segue para o interior. Para o retorno à Capital, no domingo (19) a previsão é de fluxo intenso entre 15h e 20h, e na terça-feira (20) entre 17h e 20h.

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

As concessionárias reforçarão o sistema de operação rodoviária, em conjunto com o policiamento rodoviário, 24 horas, utilizando equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, como por exemplo, circuito fechado de TV, sistema analisador de tráfego, call box, painéis de mensagens variáveis fixos e móveis, sensor de tráfego, radar fixo e estações meteorológicas.

EMERGÊNCIAS

É importante ter em mãos os telefones de atendimento das operadoras das rodovias e da Polícia Militar Rodoviária para eventuais emergências. O serviço de ajuda ao usuário, prestado pelas concessionárias de rodovias, é gratuito e está disponível 24 horas todos os dias nos 8,3 mil quilômetros de rodovias concedidas paulistas. O atendimento auxilia desde uma simples troca de pneu até a remoção de vítimas de acidentes e prestação de primeiros socorros.