Rodrigo Gambale alerta seguidores para 'Golpe do Jantar Fake'

Criminosos estão se passando por autoridades para aplicar golpes nas pessoas. O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) fez um alerta nas redes sociais para que as pessoas tenham cuidado com mensagens enviadas por um número de WhatsApp atribuído ao parlamentar.

De acordo com o deputado, o golpista solicita informações pessoais das vítimas – seguidores de Gambale nas redes sociais - para confirmar um suposto jantar realizado pelo parlamentar. Em um vídeo, o deputado explicou a situação e alertou seus seguidores.

“Chegou ao meu conhecimento agora que, mais uma vez, estão dando um golpe no WhatsApp, enviando convites e mensagens para as pessoas que me seguem tanto no Facebook quanto no Instagram. Estão solicitando dados, código do WhatsApp para confirmar um jantar que eu estou promovendo. Isso é mentira. É golpe. Eu não faço esse tipo de convite e, principalmente, não peço dados, senhas, nada”, disse o deputado.

Gambale também disse que vários deputados sofrem com o mesmo problema.

“Toda vez que acontecer isso no meu nome, não passe, não faça contato porque é algum golpe de estelionatário que estão tentando aplicar em você. Me desculpe por isso, mas infelizmente esse problema ocorre não só comigo, mas com a maioria dos deputados”, afirmou Gambale.

Em 2020, um ataque em série clonou aparelhos de 12 deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) entre os dias 8 e 10 de maio. Na ocasião, o então deputado estadual Rodrigo Gambale disse que havia caído em um golpe de celular. Os golpistas usavam suas redes sociais para clonar telefones de amigos próximos.

"Entram em nossas redes, veem quem está mais engajado e pegam os telefones de quem deixa público. Em seguida, ligam e falam que a gente vai fazer um evento. Quando a pessoa confirma, pedem o número para enviar um SMS e, aí, conseguem clonar", relatou o deputado na época.