Rodrigo Gambale assume a presidência estadual do Podemos-SP

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP) assumiu nesta quinta-feira, 2 de março, a presidência estadual do partido. Gambale assume no lugar de Thiago Milhim.

Rodrigo foi deputado estadual na 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representando a região metropolitana e o Alto Tietê e, recentemente tomou posse em seu primeiro mandato como deputado federal.

O parlamentar pretende dar continuidade ao trabalho que Milhim vinha executando, somado à experiência que tem no legislativo para liderar o partido que hoje tem forte representatividade tanto a nível estadual como nacional.

Como presidente, um de seus objetivos é fortalecer o partido na esfera municipal, já que Rodrigo possui forte representação em boa parte das cidades do estado. O novo presidente se diz muito realizado com essa conquista e reafirma o seu compromisso de trabalho.

“Esse é mais um desafio na minha trajetória política que recebo com muita alegria e determinação. Agradeço imensamente a presidente nacional e colega de bancada Renata Abreu pela confiança e por acreditar no meu trabalho. Juntos faremos história no Podemos”, disse.