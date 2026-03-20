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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Região

Romu de Poá apreende 600 porções de drogas durante ação na Vila Varela

Patrulhamento preventivo da GCM também levou à apreensão de menor e recuperação de celular furtado

20 março 2026 - 18h57Por De Poá
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), apreendeu, na noite desta quinta-feira (19), cerca de 600 porções de drogas durante patrulhamento preventivo na Vila Varela. A ação ocorreu após a equipe identificar um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura na entrada de uma comunidade, abandonando uma sacola com grande quantidade de entorpecentes.

Na vistoria, os agentes localizaram 272 porções de crack, 258 porções de maconha e mais de 60 porções de cocaína. Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poá.

Menor apreendido

Ainda durante as ações de patrulhamento na mesma região, na noite da última quarta-feira (18), um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas após demonstrar atitude suspeita ao avistar a equipe da GCM na rua Marcelino Brunete. Durante a abordagem, o jovem confessou a prática criminosa e indicou uma sacola dispensada momentos antes.

No local, os agentes encontraram 33 porções de cocaína, 30 de crack e 124 de maconha, além de R$ 274,00 em dinheiro. Também foi constatado que o celular que estava em posse do menor era produto de furto. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

O secretário de Segurança Urbana de Poá, Comandante Ferreira, destacou o trabalho estratégico das equipes. “As ações da ROMU e da GCM demonstram a eficiência do patrulhamento preventivo e da atuação tática no combate ao tráfico. Seguiremos firmes, ampliando nossa presença nas regiões mais sensíveis para garantir mais segurança à população”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou os investimentos contínuos na área. “Estamos fortalecendo cada vez mais a nossa Guarda Civil Municipal, com estrutura, inteligência, tecnologia e valorização dos profissionais. Esses resultados mostram o quanto o trabalho sério tem impactado diretamente na segurança da nossa cidade”, declarou.

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