Romu localiza 240 porções de drogas no Jardim Cacique

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), localizou durante patrulhamento na última terça-feira (31/10) 240 porções de entorpecentes que, somadas, totalizam 817 gramas, além de R$ 129 e um papel com anotações. A ação ocorreu em um terreno baldio próximo à rua Rio Grande do Norte, no bairro Jardim Cacique. As drogas foram descobertas após um grupo de pessoas fugir ao perceber a presença dos agentes e da viatura. A situação chamou a atenção da Romu, que promoveu uma uma varredura pela área resultando no encontro de 126 porções de crack, 39 de maconha, 58 de cocaína, 12 frascos de lança-perfume e cinco de skank, uma droga similar à maconha. O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) Central.