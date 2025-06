Rondas das GCMs são trunfo para garantir proteção nas escolas

As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Guararema. As demais prefeituras não responderam até o fechamento desta reportagem. Em Suzano o trabalho é realizado com todas as viaturas da GCM, apesar de existirem viaturas destinadas exclusivamente para esta atividade. Até o momento foram feitas cerca de 4,2 mil rondas. A expectativa da Prefeitura é que até o fim do ano sejam realizadas 12 mil rondas escolares.

A Prefeitura de Mogi explicou que a GCM possui o grupamento de Ronda Escolar, que realiza o trabalho nas escolas municipais. As rondas são feitas de segunda a sexta-feira durante o período de aulas.

A ronda tem o objetivo de apoiar docentes, auxiliar em travessias e mediar conflitos. O grupamento conta com guardas municipais com formação específica para atender alunos, professores e a comunidade escolar.

A Prefeitura ressaltou, ainda, que o restante da estrutura da GCM também realiza patrulhamento em regiões próximas a unidade de ensino. A guarda da cidade atende pelo telefone 153, operando 24 horas.

Em Itaquá, a administração disse que as rondas são realizadas diariamente visando segurança e apoio ao Setor de Vigilância Escolar em casos de atividades suspeitas.

A Prefeitura disse que é impossível quantificar o número exato de rondas realizadas anualmente, mas orienta a GCM a patrulhar diariamente durante o expediente escolar.

A administração reforçou o compromisso com a segurança nas escolas e orienta que qualquer movimentação suspeita no entorno das escolas seja reportada aos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 ou (11) 4642-4659.

Em Poá, a Prefeitura informou que as rondas são feitas diariamente, inclusive com registro em livro nas escolas que já utilizam esse sistema de comprovação. Além disso, é feito um relatório de controle por parte da GCM e da escola. A expectativa da Prefeitura é que sejam realizadas “milhares de rondas ao longo do ano”.

A administração ressaltou que a cidade conta com o projeto Guard nas escolas, o que aumenta e fortalece a presença da GCM nas escolas.

A Prefeitura de Arujá disse que as rondas escolares contam com equipes especializadas que rondam diariamente as escolas municipais e creches conveniadas. O trabalho é realizado nas escolas e arredores.

Em Guararema, a Prefeitura informou que o policiamento nos arredores das escolas é realizado pela Polícia Militar.