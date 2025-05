Roteiros do Patrimônio Edição Museus abre inscrições na segunda-feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá no próximo dia 9, mais um passeio monitorado pelo programa Roteiros do Patrimônio - Edição Museus. As inscrições serão abertas no dia 5 de maio, na segunda-feira que antecede a ação - e podem ser feitas pelo link a seguir. Ao todo, estão disponíveis 60 vagas para a visitação noturna, e os participantes serão conduzidos pelo mediador cultural, Dorival Martins.

O ponto de encontro e partida do passeio guiado será o Muve - Museu de Vivências Educacionais, às 19 horas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre os patrimônios históricos da cidade, iniciando pelo MUVE e seguindo para a Pinacoteca de Mogi das Cruzes e para o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos.

Museu das Vivências Educacionais – MUVE

O Museu de Vivências Educacionais - MUVE foi criado a partir da Lei nº 7.799/2022, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, fica localizado no Casarão da Rua Coronel Souza Franco, 917. É um centro de Educação Patrimonial dotado de recursos tecnológicos destinados à exposição de conteúdos organizados em salas temáticas, com o objetivo de propagar de forma interativa, a história de Mogi das Cruzes.

Pinacoteca de Mogi das Cruzes

Inaugurada em 24 de setembro de 2016, a Pinacoteca é um espaço cultural destinado à produção das artes visuais, de obras assinadas por artistas mogianos e convidados, em salas próprias e adequadas ao segmento.