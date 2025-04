Roubo de celulares cai 20,4%, mas ainda preocupa: são quase dez aparelhos levados por dia

Quase dez celulares foram roubados por dia em 2025 no Alto Tietê. Os números são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e compreendem os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Ao todo, foram 586 roubos no primeiro bimestre de 2025.

Apesar da alta estatística, os números retratam uma diminuição em relação ao mesmo período de 2024, quando 737 roubos de celulares foram registrados, uma média de 12 casos por dia. A queda é de 20,4% se comparados os dois períodos.

Diminuição

Das dez cidades do Alto Tietê, sete tiveram uma diminuição no número de roubos de celulares nos dois primeiros meses de 2025.

A maior diminuição foi registrada na cidade de Arujá, com 60% de queda, saindo de dez casos no ano passado para quatro em 2025. Ferraz de Vasconcelos aparece logo atrás, com 42,2% de redução. Na cidade, foram 97 roubos em 2024 e 56 casos neste ano.

Poá fecha o top-3 das maiores diminuições. A cidade registrou 78 ocorrências deste tipo em 2024 e 49 neste ano, uma redução de 37,1%. Suzano vem logo depois, saindo de 177 para 129 (queda de 27,1%).

Guararema teve uma redução de 20%. No ano passado, foram registrados cinco roubos e, neste ano, foram quatro casos nos dois primeiros meses. Mogi das Cruzes teve uma queda de apenas um caso, saindo de 110 para 109 (0,9%).

Aumento

Duas cidades tiveram aumento: Biritiba Mirim e Salesópolis. Ambas tiveram um caso a mais em 2025 em relação a 2024. Em Biritiba, foram dois casos neste ano contra um no ano passado, enquanto Salesópolis saiu de zero roubos para uma ocorrência.

Igualdade

Santa Isabel foi a única cidade que manteve o número de casos nos dois períodos: zero roubos de celulares.