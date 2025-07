Roubos diminuem 16% em cinco meses na região

O número de roubos diminuiu em 16% no Alto Tietê nos primeiros cinco meses de 2025.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e se comparam ao mesmo período do ano passado.

Em cinco meses de 2025, foram registradas 3.108 ocorrências de roubo. No ano passado, no mesmo período, foram 3.702 casos.

Os números se referem a roubos de veículos, carga, banco, entre outros.

Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano foram as oito cidades com queda no número de casos registrados.

Biritiba Mirim teve a diminuição mais significativa, com 63,6% de casos a menos de um ano para o outro.

A cidade viu seus registros de roubo saírem de 11 para quatro.

Apenas Itaquaquecetuba teve aumento nos casos, saltando de 1.044 no ano passado para 1.057 neste ano. Foi um crescimento de 1,2% nas ocorrências.

Guararema manteve o número de roubos nos períodos, com 16 registros do crime.