Rua Doutor Deodato recebe melhoria para segurança viária no Mogi Moderno

A rua Doutor Deodato Wertheimer está recebendo intervenções para melhoria da segurança viária no seu trecho que passa pelo Mogi Moderno. A implantação do canteiro central, autorizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, faz parte de um projeto de medidas mitigadoras de Polo Gerador de Tráfego. A medida busca melhorar a segurança de alunos, pedestres e motoristas que circulam pela região.

A intenção é disciplinar a circulação dos veículos, evitando conversões que possam trazer riscos para a segurança da via. Além disso, o canteiro também oferecerá melhores condições para que os pedestres atravessem a via. Os trabalhos estão sendo realizados pelo Colégio Ativa, sob supervisão da Secretaria Municipal de Transportes.

“Este trecho da rua Doutor Deodato Wertheimer possui uma movimentação intensa de veículos, uma vez que faz a ligação de diversos bairros com a região central da cidade. Além disso, nos horários de entrada e saída do colégio, também temos a circulação de alunos. Com a medida, esperamos um aumento na segurança viária e prevenção de possíveis acidentes”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que a medida também deve contribuir para a melhoria da fluidez do trânsito de veículos na região, principalmente nos horários de pico.

A região do Mogi Moderno vem recebendo atenção da Secretaria Municipal de Transportes para melhoria da fluidez e segurança viária. Na própria rua Doutor Deodato Wertheimer, está em fase de implantação um equipamento de fiscalização eletrônica. No local, foram registrados acidentes, inclusive com mortes. A intenção é evitar que o excesso de velocidade traga riscos de novas ocorrências.

Outro ponto do bairro que está recebendo um levantamento amplo do sistema viário é o cruzamento das avenidas Pedro Machado e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. No local, a movimentação de veículos em todas as direções do cruzamento traz problemas para a circulação. Dentro do estudo que está sendo feito, é verificada a utilização de outras vias da região para absorver parte do fluxo.