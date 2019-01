Rua Gaspar Conqueiro começa a receber nova capa asfáltica pelo programa Asfalto Melhor

Tiveram início nesta quinta-feira (24) os trabalhos de recapeamento da rua Gaspar Conqueiro, na região da Vila Lavínia. Esta é a nona rua prevista no programa Asfalto Melhor, que está recapeando 5,5 quilômetros de vias públicas em todo o município. A Gaspar Conqueiro será contemplada em um trecho de 640 metros lineares, entre a avenida Fernando Costa e a rua Maria Osório do Valle.

Se não houver chuvas fortes, a previsão é que os trabalhos na via se estendam até a próxima segunda-feira (28). Com a conclusão da Gaspar Conqueiro, o programa chegará aos 64% de execução, com melhorias executadas em 3.500 metros lineares de vias, do total previsto de 5,5 quilômetros. Em termos de área, serão 29.400 metros quadrados concluídos, do total de 46.130 m².

O programa Asfalto Melhor prevê o recapeamento de um total de 13 vias, incluindo ruas inteiras e trechos específicos. As vias que ainda serão contempladas são: a avenida de acesso à Sabaúna (da passagem de nível até o Centro do distrito), a avenida Pedro Machado (da avenida Brasil até a rua Doutor Deodato Wertheimer), a rua Dom Luis de Souza (extensão total) e a rua Professor Álvaro Pavan (da avenida Manoel Bezerra Lima Filho até a avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza).

Já tiveram os trabalhos concluídos as ruas Augusto Belizário, Delphino Alves Gregório, a rua Lara (da rua Ipiranga até a rua Francico Affonso de Melo), Dr. Corrêa (do Largo Francisco Ribeiro Nogueira até a rua Senador Dantas), Largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (Coronel Cardoso de Siqueira), Ferdinando Morroni (da avenida Getúlio Vargas até a avenida Brasil), Prefeito Armindo Faustino de Mello (inteira) e avenida João XXIII (entre a avenida Nilo Marcatto e Maria Lunardi Gaggioli).

O programa Asfalto Melhor é inteiramente executado com recursos próprios. O investimento é de R$ 1.395.708,75, levando em consideração asfalto, fresa e emulsão. A definição das ruas beneficiadas se deu a partir de estudos, demandas e também verificações in loco por parte das equipes da Secretaria de Serviços Urbanos.