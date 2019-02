Rua Niterói recebe asfalto-borracha; revitalização do Kemel avança

O prefeito de Poá, Gian Lopes, acompanhou na manhã desta quinta-feira (14) as obras de revitalização no bairro Cidade Kemel. A rua Niterói, que já recebeu novo calçamento, agora está ganhando o revestimento de asfalto-borracha, o mesmo já aplicado na avenida Deputado Castro de Carvalho e que vai garantir uma via menos suscetível à formação de trilhas de roda, a redução do risco de aquaplanagem, a melhora na frenagem e aderência dos veículos, garantindo maior segurança para os motoristas.

“Os trabalhos estão avançando na rua Niterói e seguirão até a avenida Deputado Castro de Carvalho. Esta obra vai transformar a ligação da região central até o bairro da Cidade Kemel e a população está gostando muito do projeto. Reforçando que, em breve, todo o bairro Kemel também será contemplado com a revitalização”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Ainda de acordo com o prefeito, a revitalização também será feita em breve nas ruas Pará, Assis, Florianópolis, Araraquara, Alcântara, Minas Gerais, Menta Adas, Vitor Barbosa Guisar, entre outras. “Enfim, a Cidade Kemel receberá esta atenção especial da administração municipal. É guia nova, asfalto novo, bloquetes nas calçadas, para termos um bairro moderno e bonito e também para melhorar a qualidade de vida da população local”.

No final de setembro de 2018, o prefeito Gian Lopes também iniciou a revitalização da Vila Jaú. As ruas Dolores Duran e Francisco Alves foram as primeiras contempladas com as obras de calçamento, drenagem e melhorias no pavimento e iluminação pública, entre outros.

Já no final de agosto de 2018, o prefeito Gian Lopes assinou a ordem de serviço para o início da primeira fase

de obras da revitalização completa da avenida Deputado Castro de Carvalho. As intervenções compreendem cerca de um quilômetro e foi realizado o recapeamento em toda extensão da avenida, beneficiando moradores de diversos bairros.