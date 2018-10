Ruas da Vila Industrial, em Mogi, sofrem mudança de trânsito

O trânsito nas ruas Borges Vieira e Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto, na Vila Industrial, terá alterações nesta terça-feira (9). O objetivo da Secretaria Municipal de Transportes é melhorar a mobilidade urbana na região e oferecer uma nova opção para os motoristas que desejam acessar o Centro, sem a necessidade de utilização da passagem de nível da avenida Cavalheiro Nami Jafet.

A rua Borges Vieira terá sua mão de direção invertida, passando a circulação a ser feita em direção ao Mogilar. Com isso, a via será uma opção para os motoristas de veículos leves que estão na avenida Cavalheiro Nami Jafet ou na avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e desejam chegar ao Centro. Veículos pesados, como caminhões e ônibus, não terão a circulação permitida. Já a rua Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto terá sentido em direção à avenida Cavalheiro Nami Jafet. Com isso, será formado um sistema binário com a rua Borges Vieira.

“Hoje, quem está na avenida Tenente Onofre e deseja acessar o Centro precisa ir até pela passagem em nível, acessar as avenidas Governador Adhemar de Barros e Voluntário Fernando Pinheiro Franco e fazer uma volta para chegar a seu destino. Com a alteração, os motoristas poderão seguir em frente até a região do Mogilar. Com isso, pretendemos melhorar o trânsito da região e desafogar significativamente a passagem em nível”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Com a intervenção no trânsito, o transporte coletivo também terá mudança. O atendimento da linha E802 (Terminal Estudantes – Vila São Francisco) à Vila Industrial será ampliado e os ônibus passarão a atender um número maior de ruas, facilitando o acesso dos passageiros.

A linha passará a cumprir trajeto pelas ruas Presidente Campos Salles, Capitão Alexandre Grecco, Antonio Ferreira de Souza, Professora Ana Maria Bernardes, Jurandir Bino Ferreira e avenida Cavalheiro Nami Jafet, seguindo trajeto normal pela avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar.

A Secretaria de Transportes também vai implantar novos pontos de parada em dois locais da rua Professora Ana Maria Bernardes e em um da avenida Cavalheiro Nami Jafet. Eles substituirão os dois pontos que funcionam na rua Borges Vieira. Outra opção para os passageiros é a utilização do ponto existente na rua Antonio Ferreira de Souza.