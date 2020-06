Ruas do Alto do Ipiranga têm mudanças no trânsito nesta terça-feira

Duas ruas do Alto do Ipiranga tiveram mudanças na circulação de veículos nesta terça-feira (9). As alterações aconteceram nas ruas Tenente José Adolfo de Moura Salles e Manoel Joaquim Barbosa e foram adotadas após estudos realizados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Transportes.

Na rua Tenente José Adolfo de Moura Salles, o trânsito passa a ter mão única de direção no trecho entre as ruas Gaspar Conqueiro e dos Aposentados. Com isso, o trânsito de veículo passa a poder ser feito apenas pelo motorista que deixa a rua Gaspar Conqueiro em direção à rua dos Aposentados.

Já na rua Manoel Joaquim Barbosa, a alteração acontece no trecho entre a avenida Braz de Pina e a rua Gaspar Conqueiro, com o trânsito podendo ser feito no sentido de entrada no bairro.

As mudanças nestas duas vias buscam melhorar a circulação de veículos e a segurança viária da região, além de oferecer novas opções de circulação para acesso ao bairro.

Nos dois locais, equipes de agentes municipais de trânsito farão o acompanhamento da movimentação de veículos nos primeiros dias das mudanças. Além disso, a sinalização de trânsito passou por trabalho de revitalização.

A orientação da Secretaria Municipal de Transportes é para que os motoristas e pedestres que circulem pelas ruas em que as mudanças aconteceram ampliem a atenção e a cautela nos primeiros dias, quando ocorre a adaptação para o novo sistema.

Mais informações sobre o trânsito de veículos podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.