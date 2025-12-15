'Rumo ao Natal' chega na última semana nos municípios de São Paulo

A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, anuncia com grande entusiasmo que o “Rumo ao Natal” entrou na última semana do trajeto. A jornada segue conforme o planejado entre os dias 17 e 21 de dezembro e o trem tem proporcionado momentos únicos em cada cidade por onde ele passa.

O projeto é uma realização da Rumo e do Ministério da Cultura – Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro - por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Nos próximos dias, a rota do trem iluminado continuará intensa. O trem está prestes a atravessar importantes municípios do interior paulista, levando a experiência ferroviária a novas comunidades. As próximas paradas e passagens confirmadas incluem:

Dia 17/12:

19h, em Itu, Mairinque, São Roque, Canguera

Endereço de partida: Av. Primavera, 765 - Progresso

Dia 18/12:

19h, em Canguera, Caucaia do Alto, Embu Guaçu, Bairro do Cipó, Eng. Marsilac

Endereço de partida: Rua Amaro Godinho, 1022

Dia 20/12:

18h, em Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira

Endereço de partida: Praça Mal. Floriano Peixoto

Dia 21/12:

17h, em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras

Endereço de Partida: Estação Jundiaí (CPTM) - Praça Mauá

Dia 21/12:

19h, em São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano

Endereço de partida: Estação da Luz (CPTM) - Praça da Luz, 1

Dia 21/12:

21h30, em Mogi das Cruzes e Guararema

Endereço de partida: Praça Sacadura Cabral - Centro

Este ano, o espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, que foram totalmente decoradas para conduzir o Papai Noel e proporcionar momentos de alegria para crianças e adultos.

Além da passagem do trem iluminado, algumas cidades também contarão com shows do saxofonista Derico, conhecido nacionalmente por integrar a banda do Programa do Jô. Toda a programação pode ser conferida no https://bit.ly/nataldarumo

“O Rumo ao Natal é resultado de um intenso trabalho de colaboração entre a Rumo, prefeituras, mobilizadores culturais e outros agentes que se dedicam a preservar a cultura e a memória ferroviária. Além disso, o evento é uma oportunidade para conscientizar e estreitar laços com as comunidades que convivem com a nossa ferrovia”, destaca Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

Cuidados com a segurança

Para que todos possam aproveitar a passagem do trem iluminado em segurança, confira algumas orientações:

- Mantenha uma distância segura mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

- Escolha um local seguro para registrar suas fotos e vídeos;

- Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

- Para evitar acidentes, mantenha crianças sempre por perto e sob supervisão;

Compartilhe esse momento mágico nas redes sociais e acompanhe os canais da Rumo para saber mais sobre a programação de Natal, em @rumologistica

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos mais de 13 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, somos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.