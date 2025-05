Sábado deve ser frio na região; no domingo, temperaturas sobem

Este sábado (31) deve ser de frio no Alto Tietê, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No domingo, as temperaturas devem subir.

Em Suzano, as temperaturas mínima e máxima neste sábado devem ser 10º e 25º. No domingo, sobem pouco, para 12º e 26º.

Mogi das Cruzes terá, no sábado, 11º e 26º e, no domingo, 12º e 27º. Itaquaquecetuba fica parecido, com mínima de 11º e máxima de 25º no sábado e 13º e 25º no domingo.

Ferraz de Vasconcelos terá, de acordo com a previsão, mínima de 10º e máxima de 24º no sábado. No domingo, a menor temperatura deve ser de 13º e a maior de 25º.

Em Poá, o mínimo deve ser de 14º e a máxima chega a 19º no sábado e, no dia seguinte, muda apenas o máximo, que é de 20º.

Arujá terá a mínima de 12º e a máxima de 23º no sábado. No domingo, as temperaturas ficarão entre 13º e 27º. Em Biritiba, a variação no sábado deve ser de 11º a 25º e, no domingo, de 13º a 24º.

Guararema terá, no sábado, a mínima de 11º e a máxima de 26º. No dia seguinte os termômetros vão variar de 13º a 28º. Salesópolis terá uma variação entre 11º e 25º no sábado e entre 13º e 25º no domingo.

Por fim, Santa Isabel terá uma temperatura mínima de 11º e uma máxima de 26º no sábado. No domingo, o mínimo é de 13º e o máximo de 29º.