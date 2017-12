Sabaúna recebe a última edição do ano do programa Bairro Feliz, neste domingo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste domingo (3) a última edição de 2017 do programa Bairro Feliz, que leva atrações de lazer e serviços para os bairros da cidade. O evento acontecerá, das 10 às 14 horas, na rua Francisco Rodrigues Mathias, em frente à Estação Ferroviária de Sabaúna.

O evento faz parte das comemorações pelo 390º aniversário do bairro, que já contou com comemorações desde o último final de semana. Sabaúna tem área de 78 quilômetros quadrados e população estimada de 16.233 pessoas. O local foi designado como distrito pela Lei Estadual 1.758, de 27 de dezembro de 1920.

Além dos brinquedos já tradicionais do projeto Bairro Feliz e dos quase 60 serviços oferecidos pela iniciativa, os participantes também poderão conferir apresentações dos alunos da creche Sueli Pereira dos Santos, e da Escola Estadual (E.E) Professor Aristóteles de Andrade e da Escola Municipal (EM) Professor João Cardoso Pereira. Pelo palco, também passará o grupo Negros do Samba, além de apresentações de dança sertaneja e aula de zumba. A estrutura do Museu Ferroviário, que fica na estação de Sabaúna também estará aberto para receber os participantes.

Os moradores também terão à disposição o serviço de emissão da primeira via de carteira de identidade para menores de 18 anos, uma parceria com a Polícia Civil. Para este serviço, os interessados deverão levar uma foto 3x4, o original e cópia da certidão de nascimento. O programa Emprega Mogi fará a emissão de Carteira de Trabalho e, neste caso, também é necessária a apresentação de uma foto 3x4. A iniciativa também receberá currículos. Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) oferecerá orientação jurídica aos participantes, enquanto o Cecan fará um trabalho de prevenção ao câncer.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará vacinação contra a febre amarela e serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, coleta de papanicolau e exame de DST/Aids, além da campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Já monitores e alunos do Crescer oferecerão corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas.

Para os passageiros do sistema de transporte coletivo, será oferecido um local para a confecção do Cartão SIM. O Procon também atenderá a população com orientações sobre o direito do consumidor.

A Secretaria Municipal de Assistência Social estará no Bairro Feliz com sua unidade móvel, que fará divulgação, orientação e atendimento de programas sociais, além de outros serviços para a comunidade. O PAC Móvel também participará, com atendimentos relativos a ISS, Cartão SIS, Cartão SUS, Cartão de estacionamento para idoso, segunda via do carnê e do parcelamento do IPTU, cobrança amigável, informações do cadastro imobiliário e atualização de cadastro.

Neste ano, o projeto Bairro Feliz já realizou 25 edições, com atendimento de 63,8 mil pessoas. Foram beneficiadas as regiões dos bairros Parque Olímpico, Jardim Piatã, Taboão, Jardim Camila, Jardim Margarida, Vila Nova Jundiapeba, CDHU Jardim Bela Vista, Quatinga, Chácara Guanabara, Jardim Santos Dumont, Vila Brasileira, Vila Lavínia, Mogilar, Jardim Aeroporto III, Pindorama, Jardim Layr, Jardim Nove de Julho, Botujuru, Parque Santana, Cezar de Souza, Vila Nova União, Taiaçupeba, Conjunto Santo Ângelo, Jardim das Bandeiras e Biritiba Ussú.