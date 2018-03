Sabesp abre concurso para 661 vagas com salários que vão de 1,8 mil a R$ 7,9 mil

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abre concurso público para a contratação de 661 funcionários, que atuarão na capital, litoral, interior e Grande São Paulo. As vagas estão distribuídas por 16 cargos diferentes, que exigem o ensino fundamental, médio, técnico ou universitário. Não é necessário ter experiência anterior na função. As inscrições terão início nesta quinta-feira (1º), exclusivamente pela internet.



O edital com o período de inscrições, valores das taxas e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público (www.concursosfcc.com.br). Os salários iniciais vão de R$ 1.854,54 até R$ 7.964,50. Os aprovados serão contratados em regime de CLT e, além dos benefícios previstos na legislação, receberão também: participação nos lucros, plano de saúde

(estendido aos dependentes sem acréscimo), cesta básica, vale-refeição, previdência suplementar e gratificação de férias.



O cargo com o maior número de vagas é o de agente de saneamento ambiental, com 256 oportunidades para quem já concluiu o ensino fundamental. Entre as atividades desenvolvidas por este profissional estão: operação, conservação e manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento de água, coleta e disposição final de esgotos, podendo realizar trabalhos internos em laboratórios ou externos, como instalação e manutenção de redes de água e esgotos e desobstruções.



Outras 135 vagas são para técnico em sistemas de saneamento, que exigem nível técnico com formação em Química, Mecânica, Edificações, Eletrônica, Eletromecânica, Saneamento, entre outras áreas. Há ainda vagas para engenheiros, advogados, médicos do trabalho e técnicos em gestão.



Importante salientar que as vagas estão espalhadas por diferentes unidades da Sabesp no Estado, dentro de suas respectivas áreas ou municípios de abrangência. Por exemplo, a Unidade de Negócio Norte cobre a zona norte da capital paulista e mais 13 cidades, entre elas Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Piracaia e Socorro.





A Sabesp é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo, além de oferecer água no atacado para outros municípios. Serve, portanto, a 13% da população brasileira (cerca de 28 milhões de pessoas) e é responsável por quase 30% de tudo que é investido em saneamento básico no Brasil. Para atender bem milhões de paulistas, a Sabesp busca profissionais com perfil criativo, interessados em aprender e comprometidos para atuar em equipe.

Vagas Cargo Salário

29 Advogado R$ 5.601,87

256 Agente de Saneamento Ambiental R$ 1.854,54

55 Analista de Gestão R$ 5.601,87 16 Atendente a Clientes R$ 2.793,57 1 Biólogo R$ 5.601,87 1 Controlador de Sistemas de Saneamento R$ 3.650,07 27 Engenheiro R$ 7.964,50 3 Engenheiro em Segurança do Trabalho R$ 7.964,50



2 Médico do Trabalho R$ 5.601,87 15 Motorista operador de equipamentos automotivos



R$ 1.854,54 59 Oficial de Manutenção



R$ 2.845,17 3 Químico R$ 5.601,87 53 Técnico em Gestão



R$ 2.793,57 4 Técnico em Segurança do Trabalho R$ 2.793,57



135 Técnico em Sistemas de Saneamento



R$ 3.650,07 2 Tecnólogo R$ 5.601,87