Sabesp disponibilizará caminhões-pipa para bairros ainda sem abastecimento normalizado

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que disponibilizará caminhões-pipa para atender aos moradores dos bairros que ainda não tiveram o abastecimento normalizado. A região norte de Suzano ficou sem água devido a um conserto emergencial na rede de distribuição de água que atende Arujá e Itaquaquecetuba. Alguns pontos ainda permanecem sem abastecimento. Segundo a Sabesp, os trabalhos foram finalizados ontem, quinta-feira (1).

O fornecimento ainda está sendo retomado gradativamente, até o final do dia desta sexta-feira (2), nos locais mais distantes dos reservatórios que atendem a região. O eletricista Cleone Salviano é morador do bairro Miguel Badra Planalto e ainda está sem o abastecimento. O suzanense contou que está sem água desde quarta-feira. “Não tem água nem para fazer café. Na minha casa somos três pessoas, com criança pequena. Todo mundo ficou em uma situação delicada. Tive que comprar água para sanar necessidades básicas, porque nem tem como cozinhar. Também tivemos que comprar alimentos prontos”.

Em Arujá, a estudante Tamires Mendes disse que o reabastecimento retornou nesta madrugada. “Foram 48 horas sem água, usamos toda a caixa d’água. Hoje a água voltou, mas está bem pouca”.