Sabesp reduz pressão em áreas de abastecimento de Mogi

A Sabesp adotou a redução de pressão na distribuição de água em horários específicos, dentro da área de Mogi das Cruzes que é abastecida com água adquirida da companhia. A medida emergencial é para manter o nível das represas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sobretudo no Alto Tietê, que apresenta o menor volume entre os sistemas produtores que abastecem a Grande São Paulo.

Da água que abastece Mogi das Cruzes, 59% são produzidos pelo Semae. Nesses bairros, o abastecimento segue normal. No entanto, os 41% restantes são comprados da Sabesp e distribuídos a partir do reservatório do Jardim Santa Tereza, em Braz Cubas (relação de bairros ao final do texto).

A proposta inicial, apresentada pela Sabesp em reunião com a Prefeitura no dia 27 de novembro, era implementar em Mogi das Cruzes a redução de pressão todos os dias das 19h às 5h – mesma medida adotada em toda Região Metropolitana.

No entanto, devido às especificidades do sistema do Semae e para não comprometer o abastecimento de água para os mogianos, a autarquia solicitou medidas alternativas, de forma a proporcionar economia, mas sem prejudicar a recuperação e estabilização da distribuição.

A proposta do Semae, que foi aceita pela Sabesp, definiu a diminuição da pressão conforme abaixo, desde o início do mês de dezembro. A pressão é medida em metros de coluna d’água (mca):



Das 8h às 20h: de 41 para 40 mca;

Das 20h às 23h: de 41 para 35 mca;

Das 23h às 7h: alternava entre 31 e 41 mca e passa a ser de 30 mca;

Das 7h às 8h: de 41 para 35 mca.



“Nos demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo, a redução da pressão ocorre desde agosto. Aqui em Mogi das Cruzes, por termos um sistema próprio, conseguimos manter o abastecimento normal em toda a cidade. No entanto, como uma área de Mogi é atendida pelo Semae com água comprada da Sabesp, essa região terá a pressão reduzida. Mas, da forma como propusemos, haverá menos impacto na distribuição”, explica o diretor-geral da autarquia, José Luiz Furtado.





Entenda o caso

Desde o dia 27 de agosto, a Sabesp iniciou operação com redução da pressão noturna nos municípios da Região Metropolitana por ela atendidos, com duração de 8 horas por dia, das 21h às 5h.

Menos de um mês depois, em 22 de setembro, cumprindo deliberação da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp), a empresa ampliou em duas horas o tempo da redução, passando de 8 horas para 10 horas por dia: das 19h às 5h do dia seguinte.

Dos 39 municípios da Grande São Paulo, em apenas dois o abastecimento de água não é operado pela Sabesp: Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul. Mas ambas as cidades compram água da empresa.

Recentemente, em 23 de novembro, a Prefeitura de São Caetano e a Saesa (autarquia local) anunciaram que a Sabesp adotou redução de pressão na cidade, diariamente das 19h às 5h.

No dia 27 de novembro, técnicos da Sabesp estiveram na Prefeitura de Mogi das Cruzes para uma reunião com o Semae sobre a situação do abastecimento e as medidas que estão sendo adotadas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo desde agosto.



Na ocasião, os representantes da Sabesp disseram que o propósito das ações é evitar que se repita os eventos de desabastecimento de 2014-2015.



No dia seguinte, em ofício assinado pela Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade, a empresa informou o município que adotaria “medidas preventivas e de contingência temporárias, com o objetivo de preservar os níveis dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo” com foco na “mitigação de eventuais impactos ao abastecimento”.





Economia e caixa d’água

O diretor-geral do Semae afirma que, diante deste cenário, a economia de água, por parte dos consumidores, é fundamental para evitar racionamento. “Da nossa parte, além de todos os esforços técnicos, vamos iniciar uma ampla campanha de conscientização de uso consciente da água”, afirma.

Ele faz um alerta: “Para mantermos os níveis dos reservatórios, incluindo a área abastecida diretamente pelo Semae – que por enquanto não terá alteração na pressão – uma coisa é fundamental: consumo consciente para economia de água”.



O diretor do Semae também recomenda a quem não tem caixa d’água em casa que providencie com urgência a instalação de um reservatório para o imóvel, o que é fundamental para reduzir ou mesmo evitar transtornos em períodos de escassez e/ou medidas emergenciais como a atual redução de pressão.



A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.





A situação de escassez

Em 23 de setembro, o Conselho Diretor da SP Águas, órgão do Governo do Estado, declarou situação de escassez hídrica em duas bacias consideradas estratégicas para o abastecimento da Região Metropolitana: Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que concentra a maior parte dos sistemas produtores da RMSP, e Porção Paulista da Bacia do Rio Piracicaba, cuja cabeceira integra o Sistema Cantareira, maior sistema produtor do Estado.



A SP Águas também suspendeu a emissão de novas outorgas de água para usos não prioritários nas bacias do Alto Tietê e Piracicaba até que os níveis dos reservatórios sejam recompostos.



Atualmente, o volume armazenado no Sistema Produtor Alto Tietê (Spat), formado pelas represas da região, é de apenas 18,1%. O dado é desta quarta-feira (10/12). Na média do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que abastece a Região Metropolitana de São Paulo, o volume é de 25%.



Há um ano, em 10 de dezembro de 2024, o volume no Spat era de 35,5%. No Sistema Integrado, eram 43,9%.



DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA:

• Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o chuveiro enquanto se ensaboa;

• Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, melhor ainda, use um copo com água);

• Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente para completá-lo)

• Feche a torneira ao ensaboar as louças;

• Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. Opte pelo balde;

• Evite a mangueira para regar plantas. Use regador;

• Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize vassoura;

• Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar quintal, banheiro, calçada etc.);

• Não utilize o vaso sanitário como lixeira;

• Identifique possíveis vazamentos internos e, se constatados, faça os devidos reparos.



Bairros atendidos pelo reservatório do Jardim Santa Tereza (Sabesp):

Alto do Ipiranga

Alto Guaianazes

Álvaro Bovolenta

Alvorada

Annete Bowen

Braz Cubas

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto do Bosque

Conjunto Santo Ângelo

Conjunto São Sebastião

Conjunto Thaysa

Jardim Aeroporto I, II e III

Jardim Cecília

Jardim das Acácias

Jardim dos Amarais

Jardim Dra. Liliana

Jardim Esperança

Jardim Ivete

Jardim Lair I e II

Jardim Modelo

Jardim Nathalie

Jardim Pavão

Jardim Planalto

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Jardim Santa Tereza

Jardim Santos Dumont I, II e III

Jardim Universo

Loteamento João Torres de Camargo

Loteamento M Boigy

Mogi Moderno

Parque Morumbi

Parque Olímpico

Parque Santana

Porteira Preta

Residencial Mirage

Residencial Novo Gama

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Apolo

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Cambuci

Vila Cardoso

Vila Cecília

Vila Cintra

Vila Cléo

Vila da Prata

Vila Estação

Vila Eugênia

Vila Flávio

Vila Ipiranga

Vila Jundiaí

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Moraes

Vila Municipal

Vila Nova Cintra

Vila Paulista

Vila Paulista da Estação

Vila Pomar

Vila Progresso

Vila Rei

Vila Sagrado Coração de Maria

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Vitória