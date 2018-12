‘Sabores do Alto Tietê’ chega neste domingo em Guararema

O Sabores do Alto Tietê chega a Guararema neste domingo (9) com destaques da culinária regional e atrações culturais que prometem movimentar a Cidade Natal. O estacionamento do Recanto do Américo (Pau d'Alho) será palco da feira gastronômica promovida pelo Conselho dos Fundos Sociais do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Das 10 às 19 horas, o público poderá prestigiar algumas delícias típicas das festas da região e ainda contribuir com as ações e projetos dos Fundos Sociais das cidades do Alto Tietê.

Nas barracas lideradas por voluntários serão comercializadas opções como galinhada, yakissoba, nhoque, afogado, tapioca de vários tipos, hambúrguer, sorvetes - inclusive de mandioca, biscoitos, tortinho e pastel. Os preços são acessíveis e serão vendidos também refrigerantes, sucos e água.

E a diversão fica por conta das atrações, com destaques da cultura raiz à música erudita, passando pelo Pop, Samba e também a zumba para movimentar o corpo e um desfile de moda, numa programação desenvolvida em parceria com as Secretarias de Cultura das cidades do Alto Tietê e acesso livre ao público.

Ao longo do dia, passarão pelo palco do Sabores do Alto Tietê a Folia de Reis do Grupo Estrela Guia de Biritiba Mirim; o Quarteto de Cordas de Mogi das Cruzes; a dupla Shirley Luísa&Prata Fina com os Catireiros de Salesópolis; o Quarteto Musical de Itaquaquecetuba; o cantor Fah Carvalho, de Poá; o Conjunto Musical do Reservatório de Guarulhos; a Banda Municipal de Arujá; e o grupo Samba das Minas de Suzano. Fechando o dia, o Aulão de Zumba de Guararema e o Desfile de Modas de Santa Isabel - confira horários abaixo.

"Essa será a terceira edição do Sabores do Alto Tietê e teremos a oportunidade de apresentar a iniciativa dos Fundos Sociais para um público diferenciado e maior, já que o evento acontece durante o Guararema Cidade Natal, que atrai pessoas de todo o Alto Tietê e também de outras regiões", ressalta Larissa Ashiuchi, coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat e presidente do Fundo Social de Suzano.

Realizado pela primeira vez em setembro do ano passado, em Mogi das Cruzes, o Sabores do Alto Tietê tem o objetivo de promover a integração e, principalmente, difundir para a população o trabalho social desenvolvido nas cidades. A iniciativa ganhou uma segunda edição em abril deste ano, em Suzano, e agora chega em Guararema, onde são esperados 500 mil visitantes até o início de janeiro para conferir o Cidade Natal, que tem o Sabores do Alto Tietê como uma das atrações.

"De forma integrada, as cidades do Alto Tietê se mobilizam para a realização do evento, com voluntários trabalhando na estrutura das barracas e preparo dos alimentos, além do apoio das Secretarias de Cultura para que vários atrações culturais se apresentem ao longo do dia. Convidamos a população de todas as cidades e os visitantes para que prestigiem o Sabores do Alto Tietê", destaca Larissa Ashiuchi.