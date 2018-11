SAE de Poá vai realizar testes rápidos de HIV e Sífilis no sábado

No próximo sábado (1º), Dia Internacional de Luta contra a Aids, a equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Poá realizará na Praça do Relógio, região central, uma ação preventiva com o objetivo de atender pessoas interessadas em realizar testes rápidos de HIV e Sífilis. Não é obrigatório se identificar para realização das avaliações. O atendimento será realizado das 10 às 17 horas. Durante a atividade também serão entregues insumos de prevenção, como preservativos, gel, e informativos sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, explicou que a atividade vai conscientizar a população da importância de identificar o mais rápido possível alguma IST, podendo assim procurar a ajuda adequada. “É uma forma de levarmos a informação ao máximo de pessoas possíveis, de forma a diminuir o preconceito com algumas doenças e incentivar a todos a realizarem os testes, que são simples e gratuitos”, explicou.

Para Fabiani Ferri, diretora técnica da Vigilância em Saúde, a ação preventiva vai ampliar o número de pessoas com conhecimento do seu status sorológico, visto que essa é parte essencial do enfrentamento das doenças IST/Aids, sendo a testagem a porta de entrada para esta cadeia de ações de prevenção, tratamento e cuidado.

De acordo com o Serviço de Assistência Especializada de Poá, o diagnóstico precoce do HIV/Aids tem registrado avanços no município, no entanto ainda existem muitas pessoas que não conhecem seu status sorológico, por isso, essa é uma ótima oportunidade de se realizar os testes.

Todas as unidades de saúde de Poá realizam os testes em dias úteis. Os telefones para mais informações do SAE de Poá são (11) 4636-3875 e (11) 4639-7204.

O SAE de Poá teve seu trabalho reconhecido por dois diferentes órgãos no início deste ano. Foi premiado pela participação na 10ª Campanha Estadual de Testagem do HIV e da Sífilis do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids (CRT-DST/Aids). E também foi condecorado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) pela cobertura de teste HIV realizada para casos de tuberculose em 2017.

O município contribuiu para o enfrentamento da epidemia de HIV/Aids e IST, realizando ações estratégicas para ampliação do diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis.