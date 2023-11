Saiba os prós e contras das lentes de contato dentais usadas por famosos

"É importante saber que cada vez que se tira uma lente de contato, mesmo que a remoção seja realizada com laser, haverá prejuízos aos dentes. Portanto, é fundamental pensar bem sobre as vantagens e desvantagens, além de fazer com um profissional bem qualificado, que faça todas as provas para evitar arrependimentos", orienta o cirurgião dentista José Todescan Junior, especialista em prótese dental, odontopediatria e endodontia pela Universidade de São Paulo (USP).

Além de ter um preço elevado, essa técnica não é recomendada para todos e pode até apresentar riscos, especialmente se for executada por profissionais não qualificados, como ocorreu no caso da empresária Alana Villela, de 38 anos.

"Eu me arrependi muito do tratamento da forma como foi realizada. Meus dentes já tinham uma matriz mais infantil pois eram muito pequenos. Depois, ainda sofri um acidente. Só depois de muitos anos procurei um dentista para realizar o procedimento. Alguns ajustes necessários não foram bem-feitos e fiquei com os dentes maiores do que deveria", conta a empresária, que descobriu depois que sofre de bruxismo - transtorno em que a pessoa aperta ou bate os dentes, principalmente durante o sono.

"Houve também um desgaste muito grande e o resultado ficou péssimo. Virei refém do tratamento, vou ter que refazê-lo em breve com outro profissional e pagar a manutenção periódica para sempre. Não sou contra o procedimento, somente da forma como ele foi feito", explica Villela, que precisa dormir com um protetor dental todas as noites para não danificar ainda mais as lentes de porcelana.

Segundo o cirurgião dentista, a longevidade das restaurações é realmente menor em casos de pacientes com bruxismo, como a empresária. "Sempre devemos utilizar placas de proteção noturna para proteger as restaurações. Lembrando que não existe cura para o bruxismo, embora existam métodos que diminuam os seus danos", comenta o especialista.

Já indivíduos com refluxo gastroesofágico crônico devem evitar o procedimento, como adverte o médico gastroenterologista e clínico Jaime Zaladek Gil, que atua no Hospital Israelita Albert Einstein.

"Pessoas que sofrem de refluxo mais relevante devem tomar cuidado com protocolos que promovem desgaste do esmalte dentário, uma vez que estão mais propensas a sofrer erosões e desgastes mais frequentes pelo refluxo e, portanto, podem somar essa condição a um processo realizado pelo profissional desavisado. Lembrando que a doença do refluxo, quando muito severa, pode contribuir para um desgaste de materiais pela acidez. E, quanto maior o refluxo e a regurgitação, maior o desgaste potencial", explica o médico do Einstein.

Como evitar arrependimentos

Todescan Junior esclarece que uma boa maneira de evitar arrependimentos é fazer um test drive com facetas de resina impressas em 3D, que ficam adesivadas provisoriamente. Trata-se de um processo que permite ao paciente decidir pela melhor aparência dos dentes sem causar desgastes desnecessários, em caso de desistência do formato e da cor escolhidas.

"Todo o processo de lente de contato dental produzido com porcelana vai gerar um pequeno desgaste dentário. E esses processos são irreversíveis. Mas com a odontologia digital conseguimos visualizar exatamente como o trabalho vai ficar depois. Se o paciente tiver dúvida, podemos produzir facetas de resina impressas em 3D, que ficam adesivadas provisoriamente para que ele use num período de 15 a 30 dias ou até que se sinta seguro em realizar o procedimento mais duradouro", explica.

Para quem é indicado?

O especialista pontua que a colocação das facetas é indicada para quem deseja melhorar a estética de seus dentes fazendo alterações de forma, tamanho, posicionamento e coloração dos dentes. Porém, ele deixa claro que se o desejo for apenas de uma alteração de cor, o clareamento é o método indicado. Já se o paciente quiser corrigir um posicionamento, a ortodontia é o melhor tratamento, uma vez que algumas alterações de forma podem ser realizadas em resina.

Todescan Junior ainda esclarece que se os dentes estiverem sem restaurações prévias e posicionados de maneira ideal, o desgaste causado será de apenas 0,3mm, ficando localizado apenas na parte do esmalte do dente. "A sensibilidade pode ser maior dependendo das restaurações que existam previamente e da posição de cada dente no arco", complementa o cirurgião dentista.

Qual material é o mais indicado?

As lentes de contato dentais podem ser confeccionadas em resina ou porcelana, com diferentes indicações e níveis de dureza. Normalmente, as resinas são mais fáceis de polir e, se quebrarem, podem ser reparadas mais rapidamente na boca do paciente. No entanto, elas tendem a ter uma vida útil mais curta, são geralmente mais frágeis, propensas a manchas e sofrem maior desgaste ao longo do tempo.

Por outro lado, as facetas de porcelana mantêm sua cor ao longo do tempo, apresentando menor probabilidade de manchas e não necessitando de sessões de repolimento.

O custo da técnica varia dependendo do material escolhido, do número de facetas e da complexidade do caso, bem como do nível de qualificação do profissional e da localização da clínica odontológica. Em geral, no mercado, o preço de cada faceta (por dente) pode variar de R$ 3.000 a R$ 9.000.

"É importante calcular e medir o custo biológico do tratamento. Toda vez que se trata um dente, estamos causando um dano permanente. Contudo, não podemos esquecer que as lentes de contato dentais trazem uma mudança na vida dos pacientes, melhorando a autoestima e, em alguns casos, até mesmo a função da mastigação", ressalta Todescan Junior.

Ele explica que é necessário fazer a melhor higiene possível, voltar ao dentista seguindo o intervalo estipulado, e evitar alimentação ácida e/ou com corantes. Caso a pessoa não realize uma boa limpeza bucal, existe a possibilidade do surgimento de cáries secundárias, inflamação na gengiva e, em casos mais extremos, perda óssea.

"É muito importante que o cirurgião dentista avise ao paciente que o dente com faceta está muito mais sujeito a ter cáries, pois a emenda entre a faceta e o dente é sempre uma área de risco. Por isso é que as técnicas mais modernas utilizam a resina termo modificada para fazer essa aderência entre a porcelana e o dente. Esse cuidado diminui os riscos de manchas e o aparecimento de cáries secundárias", alerta Todescan Junior.

O cirurgião dentista explica que, na primeira sessão, é realizado um exame clínico, radiografias iniciais, solicitação de tomografia, escaneamento intra e extraoral, montagem do modelo em um articulador semiajustável e uma entrevista com o paciente.

