Região

Sala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em Ferraz

Coordenador da Secretaria de Desenvolvimneto Econômico e Agricultura, Thiago Severo, afirmou que a procura tem sido satisfatória neste início da semana

05 janeiro 2026 - 21h00Por de Ferraz
Sala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em FerrazSala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em Ferraz - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A Sala do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz recebeu pelo menos 15 empreendedores na manhã desta segunda-feira (5), que procuraram ajuda para a regularização da situação fiscal dos contribuintes. 

São empreendedores e microempreendedores com empresas abertas no município e que estão com notas bloqueadas por alguma situação, seja ela, por falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), ultrapassou o limite de faturamento de R$ 81 mil e desenquadramento do Simples Nacional. Para voltar a emitir nota fiscal, a pasta ajuda os empreendedores a regularizarem a sua situação. 

O coordenador da pasta, Thiago Severo, afirmou que a procura tem sido satisfatória neste início da semana e que até 31 de janeiro é possível buscar o apoio visando a regularização: “Neste mês de janeiro, a Receita Federal faz a janela para que o empreendedor possa migrar para o regime que mais se adequa à situação dele”, informou. 

A Sala do Empreendedor faz o levantamento da situação do contribuinte e faz um planejamento e plano de trabalho para que o empreendedor possa voltar a ser MEI. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura está localizada na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis e atende no período das 8 às 17 horas. 

Dúvidas sobre documentação que podem ser levadas para receber as orientações necessárias podem ser tiradas pelo telefone: 4674-7870. 
 

