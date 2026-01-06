Sala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em Ferraz

A Sala do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz recebeu pelo menos 15 empreendedores na manhã desta segunda-feira (5), que procuraram ajuda para a regularização da situação fiscal dos contribuintes.

São empreendedores e microempreendedores com empresas abertas no município e que estão com notas bloqueadas por alguma situação, seja ela, por falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), ultrapassou o limite de faturamento de R$ 81 mil e desenquadramento do Simples Nacional. Para voltar a emitir nota fiscal, a pasta ajuda os empreendedores a regularizarem a sua situação.

O coordenador da pasta, Thiago Severo, afirmou que a procura tem sido satisfatória neste início da semana e que até 31 de janeiro é possível buscar o apoio visando a regularização: “Neste mês de janeiro, a Receita Federal faz a janela para que o empreendedor possa migrar para o regime que mais se adequa à situação dele”, informou.

A Sala do Empreendedor faz o levantamento da situação do contribuinte e faz um planejamento e plano de trabalho para que o empreendedor possa voltar a ser MEI.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura está localizada na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis e atende no período das 8 às 17 horas.

Dúvidas sobre documentação que podem ser levadas para receber as orientações necessárias podem ser tiradas pelo telefone: 4674-7870.

