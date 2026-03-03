Saldo de emprego fica 2,1 mil negativo em janeiro no Alto Tietê

O saldo de empregos no Alto Tietê ficou em -2.184 no mês de janeiro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (3), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 16.432 admissões e 18.616 demissões nos dez municípios da região.

Cinco cidades ficaram com o saldo negativo no primeiro mês deste ano. O saldo se dá pela subtração das admissões pelas demissões no período.

Negativo

Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Biritiba Mirim e Santa Isabel foram as cidades que ficaram negativas.

O pior saldo foi em Poá, com -1.258, sendo 1.573 contratações e 2.831 demissões. Em Mogi, o saldo ficou em 974 negativo após 6.247 admissões e 7.221 desligamentos.

Suzano registrou 2.501 contratações e 2.913 demissões, tendo um saldo de -412. Em Biritiba, o saldo ficou em -22, com 131 admissões e 153 demissões.

Positivo

Itaquá, Ferraz, Arujá, Guararema e Santa Isabel foram as cidades que ficaram com o saldo positivo.

O melhor saldo foi registrado em Arujá, com 1.483 admissões e 1.223 demissões, resultando em 260 de saldo.

Em Itaquá, foram 2.781 admissões contra 2.617 desligamentos, sendo um saldo de 164. Em Ferraz o saldo foi de 43, com 851 contratações e 808 demissões.

Em Guararema, foram 352 admissões e 326 demissões, resultando em 26 de saldo. Salesópolis teve o menor saldo entre as cidades que ficaram positivas: apenas cinco, com 71 admissões e 66 desligamentos.

2025

Em relação ao mesmo mês de 2025, cinco cidades tiveram melhora no saldo de empregos gerados: Arujá (260 contra 50), Biritiba (-22 contra -44), Guararema (26 contra 12), Salesópolis (-5 contra -7) e Santa Isabel (-16 contra -104).

Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz e Poá tiveram piora na comparação dos meses.

Suzano saiu de -131 para -412; Mogi passou de -110 para -974; Itaquá saiu de 359 para 164; Ferraz caiu de 235 para 43; e Poá passou de -220 para -1.258.