Saldo de empregos despenca 66,5% em 2025 na região

O saldo de empregos nas cidades do Alto Tietê despencou 66,5% ao longo do ano de 2025, se comparado a 2024. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que foi divulgado nesta quinta-feira (29).

Ao longo de 2025, as cidades tiveram um saldo de 3.990 empregos gerados. No ano anterior, esse saldo foi de 11.946. O saldo é a diferença entre demitidos e admitidos.

Nove cidades tiveram um saldo menor do que o registrado em 2024, com exceção de Guararema, que saiu de um saldo de 264 empregos para 271 no ano passado. A variação de um período para o outro foi de 2,6%.

Redução

A cidade que teve a maior queda foi Poá, que saiu de um saldo positivo de 716 para um saldo negativo de 284, uma variação negativa de 139,6%.

Santa Isabel viu seus saldo sair de 453 para -87, uma queda de 119,2%. Em Suzano, a diminuição foi de 117,5%, saindo de 1.239 para -217.

Em Mogi, a redução foi de 64,7%. Os números saíram de 5.197 para 1.833 na cidade. Ferraz teve uma queda de 47,8%, já que seu saldo de empregos saiu de 939 para 490. Em Itaquá, o saldo de empregos caiu de 2.354 para 1.438, uma redução de 38,9%.

Salesópolis teve uma queda de 29,2%, saindo de 99 para 70 empregos gerados. Em Biritiba a redução foi de 25,2%, saindo de um saldo de -43 para um saldo de -170.

A menor variação foi registrada em Arujá. A cidade viu seu saldo de empregos sair de 728 para 646 de um ano para o outro.