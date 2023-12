Saldo de empregos fica positivo, mas região vê números caírem 17%

O saldo de empregos gerados no Alto Tietê em 2023 ficou positivo, mas caiu, 17,3%, quando comparado ao mesmo período de 2022.

Entre janeiro e novembro do ano passado a região teve saldo de 18.804. E neste ano, no mesmo período, foi de 15.542.

Um diferença de 3.262 vagas de emprego geradas.

Os dados são do Caged e foram divulgados nesta quinta-feira.

Vale ressaltar que a região teve saldo positivos de empregos, ou seja, mais contratou do que demitiu. Porém, quando comparado com o saldo do ano passado, ocorreu uma redução.

Aumento

Das dez cidades da região, somente duas tiveram aumento no saldo neste ano comparado a 2022.

O maior crescimento foi em Ferraz, que subiu 72%, passando de 484 entre janeiro e novembro do ano passado, para 833 neste ano.

E Itaquá também teve saldo positivo, crescendo em 44% no saldo de empregos. A cidade passou de 2.505 para 3.609.

Queda

As oito cidades restantes tiveram queda comparado ao mesmo período do ano passado. O número não foi negativo, mas inferior comparado ao gerado em 2022.

A maior redução foi em Biritiba e Guararema, com redução de 82,4% e 81,6%, respectivamente.

Em Biritiba foi registrado 257 vagas de emprego ano passado e 45 neste ano.

E Guararema passou de 784 para 144.

Em seguida aparece Salesópolis, com saldo de 34 contratações neste ano ante 75 no mesmo período do ano passado. A redução foi de 54,6%.

Santa Isabel e Poá aparecem em seguida, com redução de 38,4% e 36,4%.

Em Santa Isabel o saldo neste ano foi de 469 e ano passado foi 762.

Já em Poá foi de 1.680 para 1.067.

Mogi é a seguinte, com 29,5% a menos de empregos gerados. A cidade passou de 7.944 ano passado para 5.598 em 2023.

Fecham a lista Suzano (13,3%) e Arujá (13%).

Em Suzano a cidade passou de 2.761 ano passado para 2.393 em 2023.

E Arujá, que reduziu de 1.552 para 1.350.