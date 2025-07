Saldo de empregos no Alto Tietê despenca 44% com 4,3 mil vagas geradas em 2025

O saldo de empregos no Alto Tietê despencou 44% entre janeiro e maio deste ano quando comparado ao mesmo período de 2024, segundo dados do Caged divulgados nesta terça-feira.

Os dados indicam que no período analisado, em 2024, foram gerados 7.753 vagas de emprego, enquanto neste ano foram 4.313.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. A região não fechou no negativo, vale ressaltar, porém, o saldo gerado foi menor comparado ao mesmo período do ano passado.

Cidades

Das dez cidades da região, seis tiveram saldo menor neste ano comparado a 2024. Enquanto quatro cidades tiveram saldo maior.

A maior queda percentual foi em Poá, que caiu 81%, passando de 769 para 146.

Enquanto o maior aumento foi em Suzano, que saltou 64,4%, passando de 517 para 850 vagas.

Só uma cidade está no negativo, que é Santa Isabel. O município fechou os primeiros cinco meses com saldo -135, ou seja, mais demitiu do que contratou.

