Saldo de empregos no quadrimestre fecha positivo, mas abaixo de 2024

O Alto Tietê fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com saldo positivo de 4.313 vagas de empregos geradas. Porém, o número é 37,9% menor quando comparado ao saldo do mesmo período de 2024, que foi de 6.951.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre contratações e demissões registradas no período analisado. O saldo é divulgado mensalmente pelo Caged.

Redução

Das dez cidades do Alto Tietê, seis tiveram redução no saldo de empregos. Vale reforçar que não significa que os municípios tiveram saldo negativo, ou seja, mais demitiram do que contrataram. Mas sim que o saldo, mesmo positivo, foi menor do que o gerado em 2024.

A maior queda foi registrada em Mogi, que despencou 72,4%, caindo de 3.229 para 891 vagas de emprego geradas. Poá também aparece entre as que tiveram queda, com redução de 68,4%, passando de 750 para 237.

Ferraz também aparece entre as que tiveram queda. O município registrou redução de 21%, passando de 818 para 645.

Apenas uma cidade fechou com saldo negativo neste quadrimestre, que foi Santa Isabel com -149 vagas, ou seja, mais demitiu do que contratou.

Aumento

Quatro outras cidades da região registraram aumento. O maior salto foi em Suzano, que cresceu 102%, passando de 397 para 805.

Itaquá também teve aumento, passando de 741 para 981, o que representa 32,3% de aumento. Arujá é a terceira com aumento de 29,5%. Biritiba também registrou saldo maior em 2025.

Brasil

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 257.528 empregos com carteira assinada. O balanço é do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo a pasta, no acumulado do ano, o país gerou 922 mil novas vagas.

O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. O saldo foi positivo nas 27 Unidades da Federação e nos quatro setores avaliados.

O resultado de abril decorreu de 2.282.187 admissões e de 2.024.659 desligamentos no período. Nos últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), o saldo positivo é de 1.641.330 novas vagas formais.

“Os juros estão excessivamente elevados e a gente sempre registra isso. O empresariado reclamando dos juros e a gente sempre alerta para a bússola do Banco Central ser melhor calibrada do ponto de vista de pensar o futuro. O que está acontecendo é a projeção de um crescimento um pouco menor do que foi o ano passado”, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.