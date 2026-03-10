Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Samu de Itaquá supera 2,5 mil atendimentos em três meses

Levantamento destaca melhora no tempo de resposta após reforço na frota

10 março 2026 - 15h29Por De Itaquá
Com a chegada de novas ambulâncias a secretaria contabilizou uma redução média de 15% no tempo de deslocamentoCom a chegada de novas ambulâncias a secretaria contabilizou uma redução média de 15% no tempo de deslocamento - (Foto: Dayane Oliveira)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Itaquaquecetuba realizou 2.593 atendimentos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, foram 1.005 ocorrências em dezembro, 868 em janeiro e 720 chamadas atendidas em fevereiro.

Segundo a pasta, o mês de dezembro tradicionalmente conta com o maior volume de chamados em razão das festividades e do aumento da circulação de pessoas na cidade. Já em janeiro, o número de atendimentos costuma registrar queda, período em que muitas famílias viajam durante as férias escolares.

A ampliação da estrutura de atendimento também contribuiu para a melhoria no tempo de resposta das equipes. Com a chegada de novas ambulâncias e a descentralização de uma unidade na base da UPA Caiuby, a secretaria contabilizou uma redução média de 15% no tempo de deslocamento até o endereço das ocorrências.

“O SAMU tem papel fundamental no atendimento de urgência e emergência. O fortalecimento da frota e a descentralização das ambulâncias ampliam a capacidade de resposta rápida”, destacou o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

Nos dois primeiros meses do ano, o serviço operou com 100% da frota efetiva disponível. Além das unidades em operação, o município mantém duas ambulâncias reservas para substituição em casos de manutenção ou problemas técnicos.

“O investimento na estrutura do SAMU reforça diretamente a qualidade do atendimento. Nosso objetivo é reduzir cada vez mais o tempo de resposta e assegurar que o suporte chegue rapidamente a quem precisa”, comentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Mesmo com a alta demanda, a rede tem mantido regularidade no atendimento e capacidade de resposta adequada, o que mostra a importância da estrutura e da organização do serviço de urgência em Itaquá”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

