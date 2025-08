Santa Casa de Mogi é a parceira da Prefeitura no maior mutirão de oftamologia da história da cidade

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes é a parceira da Prefeitura na realização do maior mutirão de oftalmologia da história da Cidade. A ampliação do programa Pró-Visão começou nesta terça-feira (05/08), sob o comando da prefeita Mara Bertaiolli, ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis, marcando o Dia Nacional da Saúde, comemorado em 05 de agosto. A iniciativa tem como objetivo acelerar o atendimento de pacientes que aguardam por consultas e exames, enfrentando a demanda reprimida, acumulada nos últimos anos.

A apresentação do investimento na ampliação do convênio, totalizando R$ 400 mil, foi acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, juntamente com o secretário-adjunto de Saúde, Luiz Bot, a provedora da Santa Casa, Miriam Nogueira do Valle, o vice-provedor Flávio Ferreira Mattos, os diretores Fábio Ferreira Mattos e Benedito Carlos Filho, o Conselheiro e Ex-Provedor José Carlos Petreca, e os vereadores Milton Lins (Bi Gêmeos), Rodrigo Romão e Otto Flores de Rezende, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

“Essa ampliação representa o nosso compromisso com uma saúde mais ágil, humana e resolutiva. Estamos cuidando das pessoas e garantindo o direito à visão para milhares de mogianos, com qualidade, respeito e competência”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli.

Com a ampliação, o contrato entre a Prefeitura e a Santa Casa passa de 500 para 1.500 consultas oftalmológicas por mês, com meta de realizar 8 mil atendimentos especializados em 8 meses.

O número de profissionais de oftalmologia envolvidos na ação aumentou de cinco para sete, e novos equipamentos foram adquiridos pela Santa Casa para garantir mais qualidade e agilidade nos exames. “É um marco histórico para a Cidade e uma gigantesca honra para nós fazermos parte desse processo”, avaliou a provedora Miriam Nogueira do Valle. “Triplicamos nossos atendimentos para acolher mogianos que aguardavam há mais de dois anos, graças a essa produtiva parceria com a Prefeitura que tem a sensibilidade e o empenho de responder com excelência às demandas da população”, sublinhou o vice-provedor Flávio Ferreira Mattos.

“Demos um passo fundamental para aprimorar o atendimento oftalmológico oferecendo o que há de melhor aos nossos pacientes, com toda tecnologia, para conforto, eficácia e segurança”, definiu o diretor institucional Fábio Ferreira Mattos. “O que estamos entregando hoje é mais do que números. É dignidade e cuidado com cada pessoa que está esperando por esse atendimento. Estamos realizando importantes parcerias para atender a demanda reprimida dos últimos anos e ampliar os serviços”, afirmou o vice-prefeito Téo Cusatis.

A secretária de Saúde, Rebeca Barufi, ressaltou o impacto da medida. “Essa é uma ação estratégica, que vai reduzir significativamente o tempo de espera e promover mais qualidade no serviço público de saúde”, apontou.

Demanda reprimida

Em 1º de janeiro de 2025, o Município contabilizava 14.757 pessoas aguardando por consultas e exames de refração. Esse número caiu para 11.515 até 30 de julho, representando uma redução de 21,97% na fila de espera. A expectativa é que essa nova etapa do Programa Pró-Visão acelere ainda mais esse processo.

Programa Pró-Visão

O Programa Pró-Visão teve início no começo de 2025 com um mutirão de consultas em parceria com a Clínica Boucault, que realizou 750 atendimentos. Em junho, foi iniciado o Mutirão de Cirurgias de Catarata, também com a Santa Casa, com meta de 908 procedimentos até dezembro, ampliando a capacidade mensal de cirurgias de 45 para 159.

Outro destaque é a força-tarefa em parceria com o Lions Clube de Mogi das Cruzes, que atendeu 613 pessoas na Unidade Clínica Ambulatorial (Unica), em Jundiapeba, entre 2 e 30 de julho. Desde 31 de julho até 8 de agosto, os atendimentos acontecem na UnicaFisio, no Rodeio, com expectativa de alcançar 1,5 mil pacientes, entre adultos e crianças. A ação voltará em outubro com nova rodada de atendimentos oftalmológicos gratuitos.