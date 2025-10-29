Santa Casa de Mogi incentiva prevenção e valoriza autoestima feminina

O público lotou o auditório da Policlínica (R. Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro) para participar das atividades promovidas pela Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes dentro da programação do Outubro Rosa. Emoção define o evento gratuito, aberto ao público, que concentrou as atenções sobre a importância da saúde da mulher nestas quarta e quinta-feira (29 e 30/10), a partir das 15 horas.

Sob o comando da psicóloga Naglei Saraiva, a programação teve a abertura impactada pelo comovente relato de uma paciente de 70 anos de idade, que venceu o câncer de mama, graças à detecção precoce e ao tratamento assertivo. “Passei por uma cirurgia de retirada de um quadrante da mama em 2018 e fiz 5 anos de acompanhamento. Venci o carcinoma ductar, mas mantenho o autocuidado e os exames regulares de prevenção”, relata ela, que fez o apelo: “Peço que se cuidem e não desistam nunca!”

Outro depoimento marcante veio da jovem que teve o câncer de mama diagnosticado em 2007, aos 39 anos de idade. “Meu mundo caiu. Fiz mastectomia e colocação de prótese. Foram 28 sessões de radioterapia e 12 intervenções cirúrgicas. Felizmente, fui curada”. A psicóloga frisou o fundamental apoio dos familiares, amigos e profissionais de saúde para ampliar as chances de as pacientes conseguirem sucesso no tratamento.

A médica ginecologista e obstetra Isabella Lozano destacou que o Ministério da Saúde revisou a recomendação da primeira mamografia para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Antes, o exame era indicado somente a partir dos 50. A mudança reflete o fato de o câncer de mama estar acometendo mulheres mais jovens. Levantamento do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostra que a doença cresceu no Brasil em 2023, com 73.610 novos casos, sendo 60% deles detectados em diagnóstico tardio.

O autoexame é muito importante, mas a mamografia é indispensável, segundo a médica. “É um exame que detecta microcalcificação e outras anormalidades mínimas, imperceptíveis ao tato, que podem sinalizar um câncer. Quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura”, alertou Isabella. Ela enumerou alguns sinais de alerta nas mamas, que exigem imediata ida ao médico: nódulos ou pontos de retração, secreção, mudança de formato e alterações na pele.

Quanto a fatores de risco para o câncer de mama, alguns independem do modo de vida, como o avanço da idade e o histórico familiar com o registro da doença em familiares. Contudo, ponderou Isabella, outros podem ser evitados pela mulher. São os casos do sedentarismo, obesidade, consumo de álcool e de tabaco. “Conscientização e informação, detecção precoce salva vidas e conheça seu corpo e seus riscos”. Estes são, de acordo com a médica, a mensagem do Outubro Rosa para a saúde da mulher.

A provedora da Santa Casa, Miriam Nogueira do Valle, ressaltou o empenho de todos os profissionais da entidade no desenvolvimento das ações do Outubro Rosa. “Estamos, todos nós, unidos no propósito de informar, orientar e apoiar as mulheres na prevenção e cuidados. Sabemos o quanto essa rede de suporte faz toda diferença para as pessoas. Trabalhamos para acolher e doar o nosso melhor”, assinalou ao contar que ela própria teve de retirar um rim por causa de um tumor e só sobreviveu graças ao diagnóstico assertivo, tratamento eficiente e apoios múltiplos.

Durante todo o mês de Outubro, a Santa Casa de Mogi desenvolveu uma série de atividades com colaboradores e pacientes para disseminar informações e conscientização sobre a prevenção de doenças e valorização da vida. A programação de encerramento dos trabalhos do mês incluiu sorteios de brindes (camisetas, kits de higiene bucal e cosméticos) aos participantes e rodas de conversa com a psicóloga Naglei Saraiva.

Mamografia

Referência regional em Obstetrícia e Neonatologia, a Santa Casa de Mogi das Cruzes desenvolve os serviços de mamografia no Centro de Diagnóstico por Imagens (CDI), instalado no térreo do hospital. Trata-se de um espaço cuidadosamente projetado para oferecer ao paciente conforto, qualidade e segurança. Desde a recepção até a disponibilização dos resultados de cada exame.

O robusto investimento em tecnologia, com aparelho de mamografia de última geração, permite diagnósticos de câncer de mama que tenha pequenas dimensões, ainda em estágio inicial, elevando significativamente as chances de tratamento e de cura.

A mamografia realizada na Santa Casa de Mogi também foi pensada para aliviar o desconforto durante o exame. O aparelho de última geração reduz de forma expressiva o desconforto causado pela compressão necessária à realização da mamografia, já que é adaptado à anatomia da mulher. O mamógrafo Inspiration Prime, da Siemens, é dotado de evolução tecnológica que permite a captação de imagens em alta definição com menor tempo de exposição ao exame e com 30% a menos de radiação no organismo.

A Santa Casa recebeu a certificação no Programa de Qualidade em Mamografia (PQM), do Inca/Ministério da Saúde. É o único hospital do Alto Tietê a ostentar este certificado, confirmando o atendimento de excelência, segurança e eficácia nos exames. Neste mês de outubro (até 26/10), foram 1.648 mamografias. O acumulado neste ano totaliza 11.444 exames. Perto de 90% das pacientes recebem a assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto as demais são de convênios e particulares.