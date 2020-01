Santa Casa de Mogi suspende serviços da maternidade por superlotação

A Santa Casa de Mogi suspendeu, na manhã desta quarta-feira, os serviços da maternidade da unidade. A decisão acontece por conta do agravamento do quadro de superlotação nas unidades de maternidade e no setor de UTI Neonatal, ocorrido nos últimos dias. Também foi constatado que o serviço encontra-se com sua capacidade ocupacional, física e operacional esgotadas.

A decisão foi tomada pela direção do hospital, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Mogi. A orientação é que todas as gestantes de baixo e alto risco procurem outros serviços referenciados na região. Segundo a nota, apenas os casos de urgências e emergências obstétricas que chegarem ao hospital serão atendidos.

Atualmente, a Santa Casa de Mogi está com 39 bebês no setor Neonatal. Destes, 19 encontram-se em UTI, onde o número de leitos é de apenas 10, e 20 estão nos setores intermediários (número de 15 leitos), para uma capacidade total de 25 leitos.

Já na Maternidade, a Santa Casa está com 59 gestantes, quando conta com apenas 38 leitos.

"A medida de suspensão do atendimento total tem como objetivo garantir a segurança e integridade aos bebês e gestantes que estão internados nestas unidades, visando evitar danos irreparáveis as pacientes", diz a nota.

Qualquer aumento de demanda ocasiona a geração de um plano de contingência que contemple todas as necessidades daquele momento, sendo: Notificação das autoridades responsáveis como Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, Samu e Cross; Adequação de equipamentos e equipe médica, de enfermagem e multiprofissional que possam fazer frente às necessidades do momento; Solicitação de transferência de casos de Alto Risco para o Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde); Instalação de medidas de apoio do serviço de Controle de infecção Hospitalar para atuação preventiva evitando qualquer complicação decorrente do aumento da demanda; e Implantação de leitos extras de UTI Neonatal (reserva técnica).



A Santa Casa de Misericórdia de Mogi realiza em média, 450 partos por mês, e um atendimento de aproximadamente 2 mil gestantes.