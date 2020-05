Santa Isabel não descarta ‘lockdown’ devido pandemia do novo coronavírus

O número de casos notificados de COVID-19 não para de crescer em Santa Isabel e as suspeitas já passam de 340 casos. Até o momento, o município contabiliza 10 mortes confirmadas pelo vírus. Diante desse cenário, a Prefeitura de Santa Isabel não descarta a adesão ao LOCKDOWN na cidade.

A medida consiste em um bloqueio total no município, tornando as ações de isolamento ainda mais rígidas e contando com uma fiscalização intensa no cumprimento das diretrizes. O objetivo é reduzir ao máximo a circulação de pessoas.

De acordo com a Prefeita Fábia Porto, nesse caso, apesar de os serviços essenciais continuarem funcionando, o isolamento social será ainda mais firme e há a possibilidade de fiscalização também nos acessos à cidade.

"Iremos observar os números de casos de Coronavírus nos próximos dias e se a situação não se estabilizar, vamos adotar a medida, pelo bem do isabelense".

OUTRAS MEDIDAS

Em Santa Isabel, academias e serviços de beleza também deverão se manter fechadas, assim como as lojas que têm funcionado apenas para o recebimento de carnês, de acordo com o Executivo Municipal, essa prática também será proibida.