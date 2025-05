Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós celebra 3 anos com missa

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, localizado em Mogi das Cruzes (SP), celebrará seu terceiro aniversário no dia 19 de maio de 2025, às 19h30, com uma missa em ação de graças presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. A data também coincide com o Dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, e está prevista a construção de uma capela em sua homenagem no local.

Idealizado pelo padre Jonatas Diniz, o santuário nasceu de uma experiência pessoal de fé. Durante seu período como seminarista, o padre enfrentou uma grave depressão. A cura veio por meio das orações de sua mãe, Ana Maria, que clamou à intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Desde então, ele se comprometeu a propagar essa devoção. As primeiras missas atraíam apenas 16 pessoas, mas hoje o santuário recebe milhares de fiéis de todo o Brasil em busca de cura e libertação.

A construção do santuário foi possível graças à doação de um terreno de 15 mil metros quadrados pelos empresários Fumio e Hissao Horii. O projeto arquitetônico é assinado por Ciro Pirondi, diretor da Fundação Oscar Niemeyer. Outros colaboradores importantes incluem Dirceu do Valle, Urbano Mufo, Marilei Schiavi e uma multidão de devotos que contribuíram para a edificação do santuário.

Em 8 de janeiro de 2024, uma forte tempestade destruiu a estrutura provisória do santuário. Apesar dos danos, a imagem de Nossa Senhora permaneceu intacta, fortalecendo a fé da comunidade. Mesmo diante da destruição, o padre Jonatas continuou celebrando missas ao ar livre, reunindo milhares de fiéis. Ele lançou a campanha "Torne-se um filho da Desatadora e ajude a construir a casa da nossa mãe!", mobilizando a comunidade para a reconstrução. Com o apoio dos fiéis, a estrutura foi reconstruída, e as obras do santuário definitivo continuam em andamento. O padre Jonatas expressou sua esperança com a frase: "Desertos não duram para sempre".

Para a celebração do terceiro aniversário, foram convidados todos os prefeitos dos 10 municípios que compõem a Diocese de Mogi das Cruzes, além de diversas autoridades civis e religiosas. O evento simboliza a união entre a população e a importância do santuário como centro de fé e transformação social.

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós está localizado na Avenida Fumio Horii (antiga Avenida das Orquídeas), s/n, em Braz Cubas, Mogi das Cruzes (SP). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3535-8565 ou pelo site oficial: https://santuariodesatadoramogi.com.br.

Serviço:

Doações via PIX: 41.237.054/0001-52 (CNPJ da Associação Privada de Fiéis de Nossa Senhora Desatadora dos Nós)