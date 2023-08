São Paulo registra 1º caso da subvariante EG.5 da Covid-19 no Brasil

O estado de São Paulo registrou o primeiro caso da subvariante EG.5 da Covid-19, conhecida como Eris, no Brasil. A Eris foi identificada pela primeira vez em fevereiro deste ano pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Nos Estados Unidos, a Eris se tornou a principal variante. A OMS classificou a presença dela como “de interesse”. Segundo especialistas, o surgimento de mutações pode gerar uma onda de novos casos de Covid.



De acordo com o Ministério da Saúde, que recebeu a notificação do caso na noite da última quinta-feira (17), trata-se de uma paciente do sexo feminino, com 71 anos de idade.

Segundo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), a paciente já está curada, tendo apresentado os primeiros sintomas de febre, tosse, fadiga e dor de cabeça em 30 de julho, sendo que fez a coleta para exame laboratorial em 8 de agosto. A informação é de que a senhora está com o esquema vacinal completo.

A pasta monitora e avalia permanentemente as evidências científicas mais atuais em nível internacional e o cenário epidemiológico da covid-19. A Pasta está atenta às informações sobre novas subvariantes e mantém contato permanente com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o cenário internacional.

SAÚDE

A recomendação da vacinação como principal medida de combate à covid-19 se torna cada vez mais importante, com atualização das doses de reforço para prevenção da doença. Desde o fim da emergência, decretado pela OMS em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais.

Além disso, a Pasta ressalta que está disponível em toda a rede do SUS, gratuitamente, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo.