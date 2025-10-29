Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quarta 29 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Região

São Paulo tem previsão de temporais em todo o estado nesta quarta (29)

Passagem de frente fria provoca chuva intensa em várias regiões do estado; acumulado pode chegar aos 60 mm na capital

29 outubro 2025 - 12h03Por Da Região
Chuvas fortes devem atingir todas as regiões do estadoChuvas fortes devem atingir todas as regiões do estado - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O avanço de uma frente fria pelo Sudeste deixa o estado de São Paulo em alerta para temporais nesta quarta-feira (29), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual. Na capital, são esperados cerca de 60 mm de chuva acumulada ao longo do dia, com maior intensidade durante a tarde.

As chuvas fortes devem atingir todas as regiões do estado, com destaque para Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. Há possibilidade de precipitações intensas com raios em pontos isolados.

Previsão do tempo para quinta-feira (30)

Na quinta-feira (30), a chegada de uma massa de ar frio provoca queda acentuada das temperaturas em todo o estado. As máximas não devem passar dos 19 °C e as mínimas ficam próximas de 14 °C na capital. Em Sorocaba, a variação será de 16 °C a 20 °C; em Ribeirão Preto, de 19 °C a 27 °C; na Baixada Santista, de 19 °C a 21 °C; e no Vale do Paraíba, de 17 °C a 19 °C.

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas, especialmente quanto à queda de árvores, já que os ventos fortes associados à chuva aumentam o risco de ocorrências. Também é importante evitar travessias em áreas alagadas.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

