São Paulo tem queda de óbitos e de internações por Covid-19

Além da queda no número de óbitos e de casos registrada na semana passada, o estado de São Paulo também apresentou redução em novas internações por covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus]. Segundo o governo paulista, isso indica que o estado está saindo do platô, que era um pico contínuo alto de casos.

Na última semana, - a 34ª Semana Epidemiológica (entre os dias 16 e ) -, a média móvel de novas internações foi de 1.550 por dia, semelhante a números obtidos em maio, na 21ª Semana Epidemiológica (de 17 a ). Na 33ª Semana, a média por dia era de 1.658 novas internações.

Segundo o que noticiou a Agência Brasil no último (22), o estado de São Paulo teve queda, pela semana consecutiva, na média móvel de mortes por covid-19.

A média móvel é calculada somando o total de casos registrados na semana e dividindo-o pelo número de dias. Na semana passada, foram computadas 1.612 novas mortes, uma média de 230 óbitos a cada dia, queda de 9% em relação com a semana anterior, com 152 mortes a menos. No entanto, a média móvel de óbitos em São Paulo se mantém acima de 200 mortes por dia desde a 22ª Semana Epidemiológica (de 24 a ).

O estado também registrou queda na média móvel de casos confirmados. Foram computados 51.714 casos na 34ª Semana Epidemiológica, o que dá uma média móvel de 7.387 casos por dia, redução de 31% em relação à semana anterior.

Casos

Com 2.351 casos nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 756.480 ocorrências confirmadas do novo coronavírus. O total de óbitos, desde o início da pandemia, é de 28.505, com 38 registros ocorridos nas últimas 24 horas.

Do total de casos diagnosticados, 570.165 pessoas estão recuperadas, sendo 85.996 delas após internação.

Há 5.039 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.120 internadas em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em torno de 55,6% no estado e de 53,7% na Grande São Paulo.