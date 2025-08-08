Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sara-Sarau Aprendizarte estreia no Parque Botyra neste domingo

Serão sete horas de atividades artísticas e culturais, das 10h00 às 17h00

08 agosto 2025 - 15h22Por Da Região
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Sara-Sarau Aprendizarte - Festival de Artes Integradas na Rua estreia, nesta domingo (10), no parque Botyra Camorim Gatti, em Mogi das Cruzes. As atividades acontecem das 10 às 17 horas e contemplam dança, teatro, circo, música, contação de histórias, performances, oficinas, jogos do mundo e palco aberto para expressão do público.

O Festival, contemplado pelo Edital Profac da Secretaria de Cultura, é composto de quatro grandes ações culturais nos próximos quatro domingos de agosto em quatro lugares diferentes:

Dia 10: Parque Botyra Camorim Gatti;

Dia 17: Jabuti Prema, Avenida Laurindo Pereira 470, Jundiapeba;

Dia 24: Ateliê Sementeira, Rua Otaviano Nolasco 48, Vila Natal;

Dia 31: Bar Cultural La House, Rua Major Arouche de Toledo, São João.

Cada ação contemplará:

  • Um pequeno palco onde acontecerão apresentações de dança (hip-hop e clássica), circo (com palhaços, malabaristas, acrobatas e equilibristas), cantoras, contadores de histórias e recitadores do público;
  • Uma grande exposição com 25 Jogos do Mundo, que são jogos de diversos povos, épocas e culturas, desconhecidos do grande público. A exposição contará com três monitores que apresentarão as regras, bem como o contexto histórico, cultural e artístico de cada jogo.
  • Seis tendas espalhadas pelo espaço com oficinas de escultura de balão, slackline, capoeira para crianças, acrobacia e perna-de-pau;
  • E uma tenda será o espaço de leitura, com tapetes, almofadas e muitos livros infantis, para a criançada ler e se divertir.

Segundo a Estação Aprendizarte, organizadora do evento, a ação é para todos os públicos, desde a primeira infância até a terceira idade. "Nossa experiência com os Jogos do Mundo tem provado isso nos últimos dez anos, isto é, a promoção dos encontros intergeracionais, como o Sesc Mogi experimentou nesse mês de julho com três dias de intervenções da Estação Aprendizarte com os Jogos".

Aliado ao encontro intergeracional promovido pelos Jogos do Mundo, o Sara-Sarau promete levar literatura nos formatos de sarau de palco aberto, ou seja, microfone e palco para quem quiser recitar poesias, além do sarau artístico: artistas que cantarão poesias (MBP e RAP) e contadores de histórias.

O incentivo e a mediação de leitura também serão temas das performances dos artistas circenses e do Hip-Hop, que criarão suas cenas a partir da provoação do projeto sara sarau.

O Sara-Sarau Aprendizarte é um projeto que oferece uma transformação na forma de ocupar o espaço público, no direito à cidade, com ações culturais que comportem a família em uma mesma atividade, seja jogo, oficina ou espetáculo.

A realização e a produção do Sara-Sarau Aprendizarte é da Estação Aprendizarte, associação sociocultural sem fins lucrativos, fundada e coordenada pelo artista e doutor em Educação Marco Guerra, que tem como objetivos reduzir ações culturais de grande relevância à comunidade local; promover o encontro intergeracional; ampliar projetos de incentivo e mediação de leitura; criar laços fortes entre as manifestações artísticas da cidade; promover formações, capacitações e pesquisas para artistas e educadores; e propagar a diversidade e transversalidade cultural.

Sara-Sarau Aprendizarte

Parcerias - Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes, Secretaria de Mobilidade Urbana, vereadora Inês Paz, Ponto de Cultura Ateliê Sementeira, Associação Jabuti Prema, Bar Cultural La House, Cia Lá Vem Elas

O projeto é financiado pelo Edital PROFAC/2024 (Programa de Fomento à Arte e Cultura) Mostras e Festivais.

