Região

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá

Publicação é uma plaquete bilíngue (português-espanhol) que integra poesia, performance e trilha sonora original em audiobook

28 novembro 2025 - 15h22Por Da região
Matheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador culturalMatheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador cultural - (Foto: Divulgação)

Um grande sarau comunitário, repleto de música, poesia, performance e celebração coletiva, marcará o lançamento oficial da plaquete Corpo-Bruja, novo trabalho do poeta e performer Matheus Borges. O evento acontece neste sábado, (29), das 11h às 15h, no Bosque Nova Poá (Av. Adutora, 10 – Jardim Nova Poá), com entrada gratuita.

A programação reúne artistas locais, convidados especiais e intervenções culturais que reforçam a proposta central do projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia”: aproximar arte, leitura e ancestralidade do território, promovendo encontros que fortalecem vínculos e a produção simbólica da comunidade.

Abaixo a programação do evento de sábado:

11:00h - Abertura do Evento 
11h30 – Apresentação de Carimbó com Social Skate
12:00h – Performance sonora Corpo-Bruja
12h30 – Sessão de autógrafos com o autor Matheus Borges
13:00h – Entrega de certificados do projeto + Exposição Ateliê Onírica
14:00h – Pocket show com Guilherme Mattos
Brechó do Ateliê Onírica – durante todo o evento


Acessibilidade em Libras

Além da programação artística, o público poderá conhecer e adquirir a obra, dialogar com o autor e participar de um espaço aberto para leitura, expressão e convivência, incluindo ações com acessibilidade. 

Corpo-Bruja: circulação internacional

Após o lançamento no Brasil, Corpo-Bruja segue para uma nova etapa: o autor viaja a Buenos Aires, onde participará de encontros, leituras e da sessão de lançamento oficial na Argentina, em parceria com a Fundamental Ediciones.

O circuito inclui atividades culturais com artistas e coletivos locais, reforçando o intercâmbio literário entre Brasil e Argentina.

Sobre o livro Corpo-Bruja

A publicação é uma plaquete bilíngue (português-espanhol) que integra poesia, performance e trilha sonora original em audiobook acessado via QR Code. A obra investiga a relação entre corpo, território e memória, propondo uma experiência poética sensorial e expandida.
O livro é publicado pela Antípoda Editorial (Brasil) e Fundamental Ediciones (Argentina).

Sobre o projeto

O evento integra o projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia”, contemplado pelo Edital 03/2025 – PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), com apoio da Secretaria de Cultura de Poá e do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal, com coordenação da Okê! Produções Culturais e produção da Antípoda Editorial.
A iniciativa desenvolveu oficinas literárias e ações pedagógicas voltadas a estudantes da EJA e jovens periféricos, promovendo letramento sensível, escuta e pertencimento através da poesia.

Sobre o artista

Matheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador cultural. Autor de Azia d(á) Poesia (2019) e O Que Habita Inabitáveis Lugares (2021), pesquisa intersecções entre arte, educação e política. Criador do AosprimatasPodcast, canal de áudio dedicado à poesia falada, já desenvolveu projetos no Brasil e em países como Peru, México, Cuba, Argentina e Uruguai.

