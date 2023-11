Saspe recebe exposição fotográfica de mulheres que venceram o câncer

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano recebe a partir desta quinta-feira (09/11) a exposição “Mulheres Guerreiras”, que apresenta fotos de 11 pacientes que venceram o câncer após tratamento no Centro Oncológico de Mogi das Cruzes. Os interessados poderão conferir a mostra até 24 de novembro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).

Os registros serão disponibilizados no corredor do Saspe, que dá acesso às instalações internas da unidade, e se propõem a contar a história de cada uma das fotografadas. Os visitantes poderão ter acesso à trajetória delas por meio do QR Code anexado aos retratos, que possuem autoria do fotógrafo Jean Silva.

O objetivo da ação, fruto das iniciativas desenvolvidas para a campanha “Outubro Rosa” de prevenção ao câncer de mama, é contribuir com a conscientização em torno da importância da realização do exame de mamografia e do diagnóstico precoce. A ideia também é valorizar a trajetória de superação de todos que enfrentam a doença.

Em razão da importância desta mostra, as homenageadas Camila de Cunha Paschoa, Cátia Germano da Silva, Crisley da Silvia dos Santos Queiroz, Juliana Aparecida da Silva Duarte, Karina Ester Urizzi Garcia Fernandes, Luciana Camila Oliveira, Mirian Salustiano dos Santos, Neuza da Cruz Vieira Gonçalves, Simone Ziemba Machado Severiano, Tatiane Nascimento e Thaís Freire Dunder Cordeiro irão participar do evento.

A diretora de Projetos Especiais do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, falou sobre a parceria com o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes para viabilizar essa exposição. “É uma oportunidade de todos entenderem que não se pode enxergar as pacientes como vítimas e valorizar a beleza feminina até mesmo quando estão em tratamento de câncer. Agradecemos a iniciativa proporcionada pela unidade de saúde e convidamos a todos para prestigiar”, disse a diretora.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou a importância de promover atividades que reforcem a conscientização em torno da doença. “A necessidade do exame de mamografia e todas as atividades relativas à prevenção devem ser reforçadas sempre. Por isso, promovemos inúmeras ações que orientam as mulheres em torno desse tema. Essa exposição contribui imensamente com esse propósito”, avaliou a primeira-dama.