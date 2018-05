Saúde convoca doadores de sangue durante período de greve de caminhoneiros

A Secretaria de Estado da Saúde convoca, a partir desta segunda-feira, 28 de maio, doadores para aumentar os estoques dos bancos de sangue e plaquetas em todo o Estado de São Paulo.

A medida visa manter os estoques durante este período de greve dos caminhoneiros. O intuito é abastecer os estoques para garantir os atendimentos de urgência, emergência e cirurgias nos hospitais de São Paulo. As doações são fundamentais para que as unidades de saúde também mantenham os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer, por exemplo.

“Por conta de eventuais dificuldades de deslocamentos, é importante que as pessoas que moram perto de hemonúcleos e bancos de sangue procurem estas unidades para a doação. O sangue e as plaquetas são essenciais para os atendimentos de urgência e emergência em todo Estado”, explica Dante Langhi, diretor da Hemorrede.

Como doar

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, comparecer alimentado ao posto de coleta, ter entre 16 e 69 anos (menores devem consultar site Secretaria da Saúde e maiores de 60 anos devem ter doado ao menos uma vez antes de completar a idade), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

É recomendável evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Para tanto, basta acessar o site da secretaria de Estado da Saúde e consultar os pré-requisitos de doação.

Para horário de funcionamento e os endereços dos demais postos de coleta no Estado acesse: www.saude.sp.gov.br .