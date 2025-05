Saúde de Ferraz começa a vacinar trabalhadores da indústria

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos começa na próxima semana a vacinação nas indústrias da cidade para atender os trabalhadores do município e imunizá-los contra o vírus da Influenza. A imunização começa no próximo dia 4 de junho, das 9 às 12 horas na Wolpac e segue um cronograma de nove empresas até o momento, além de locais públicos como a Prefeitura de Ferraz, a Casa da Mulher Paulista Ferrazense e o Centro de Integração da Cidadania (CIC). O objetivo é iniciar junho com um reforço extra na saúde dos ferrazenses que não conseguem cuidar da saúde durante a semana ou ir a uma das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A próxima empresa visitada será a ATX no dia 5 de junho. Depois será a vez do Paço Municipal receber as visitas das equipes de Saúde em duas ocasiões, no dia 6 e também no dia 13. O cronograma da Vigilância Epidemiológica segue até o próximo dia 27 de junho, visitando um local ou indústria por dia até o próximo dia 27 de junho. As empresas interessadas em receber as equipes devem ligar para a Vigilância Epidemiológica no telefone: 4676-6812 ou encaminhar um e-mail para o seguinte endereço: viep.saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

A vacinação da Influenza já está disponível para todo o público, a partir dos seis meses. Basta comparecer a uma unidade de saúde com documento pessoal, RG e o Cartão do SUS na unidade onde o paciente já é cadastrado, de preferência. O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, reforça o trabalho realizado pela pasta todos os anos de ir até o local de trabalho do ferrazense para ampliar a vacinação no município e incentivar a população a ser vacinada: “Estamos chegando o período de inverno e a vacinação é essencial para garantir a saúde do trabalhador e da população de uma forma geral”, afirmou ele.