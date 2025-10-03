Saúde de Ferraz comemora Dia do Agente Comunitário de Saúde e de Endemias

Mais de 200 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs) participaram na manhã desta sexta-feira, dia 3 de outubro, de um evento comemorativo ao dia deles, que será celebrado neste sábado (4). Foi o primeiro evento comemorativo realizado na cidade para valorizar estes profissionais que têm feito diferença na saúde da população ferrazense, por estarem na linha de frente e no contato direto com os moradores.

Um café da manhã caprichado, sorteios com vários brindes, show de humor de Stand Up foram algumas das atividades realizadas no auditório da Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz, no Jardim São João. Além disso, os profissionais receberam um mimo distribuído pela equipe da saúde: um chaveiro-espelho personalizado com cada nome de agente.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, falou na abertura do evento enaltecendo o trabalho importante dos agentes: “Eu agradeço a presença de cada um de vocês, do trabalho excelente realizado no município. Vocês são muito importantes e ajudaram a aumentar o atendimento da população aos serviços de saúde, por estarem mais nas ruas levando informações e campanhas importantes. Só temos a agradecer pelo empenho de todos”, afirmou o secretário.

O coordenador da Vigilância em Saúde, Jean Carlos Brito da Silva, também ressaltou que os agentes fazem muito além do trabalho no papel. Já a diretora da Atenção Básica, Claudinéia Vieira, também subiu ao palco e parabenizou os agentes. O agente Gernan falou um pouco da importância do seu trabalho como profissional: “Levamos informações importantes de promoção da saúde. Muito bacana este evento para nós”, disse. A agente Júlia também declarou que gosta muito do trabalho desempenhado, que ajuda a humanizar por ser uma escuta e ponto de apoio da população.