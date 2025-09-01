Saúde de Ferraz faz campanha de não vacinados contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos está promovendo a Campanha de Resgate Para Não Vacinados Contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos nas escolas municipais, estaduais e particulares situadas no município. A iniciativa começou no mês de agosto e segue durante todo o mês de setembro. Na manhã desta segunda-feira, dia 1°, a equipe da Vigilância Epidemiológica esteve na escola estadual Professora Ignês Corrêa Allen, na Vila das Nações, para vacinar os alunos da unidade. Para ser imunizado é importante levar a carteirinha de vacinação para checar se a vacina ainda não foi tomada, em algum momento, pelo jovem. A estimativa é que 5.485 pessoas sejam vacinadas até o final desta campanha.

Para a diretora da Vigilância Epidemiológica, Maria Celma, a ação é importante para dar a oportunidade desse público se vacinar, porque essa população não conseguiu ser imunizada antes, já que a vacina não estava disponível ainda para esta faixa de idade: “Estamos desenvolvendo várias iniciativas no intuito de ofertar a vacina como ações com as unidades de Estratégia de Saúde da Família junto com os agentes comunitários de saúde (ACSs) para fazer busca deste público ainda não vacinado. No último dia 20 de agosto fizemos uma capacitação com os agentes para que eles tenham condições de fazer uma busca ativa e orientem a população da melhor forma”, explicou ela.

Além disso, a população também pode procurar uma das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para se vacinar, das 8 às 20 horas, para as que funcionam em horário estendido como é o caso do CSII, Vila Santo Antônio, Vila São Paulo, CDHU e Vila Margarida. No restante das UBSs, o horário das salas de vacina é das 8 às 16 horas. Basta procurar a unidade mais próxima da sua casa levando um documento de identificação e a caderneta de vacinação. Não há necessidade de agendamento prévio para a vacinação.

A vacina utilizada na campanha é a Quadrivalente, que oferece proteção contra os quatro tipos de HPV mais perigosos responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo e de outras lesões. A coordenadora da escola Ignês Corrêa Allen, Amanda, explicou que a ação é importante para manter as vacinas em dia, especialmente para os jovens que não têm tempo de procurar uma unidade por algum motivo: “Tivemos muitos alunos vacinados pela equipe da Saúde. É uma ótima iniciativa”, elogiou.

Entre os alunos, a sensação é de alívio por estarem vacinados. Nícolas e Murilo, que são estudantes do ensino médio da escola, aprovaram a iniciativa: “É fundamental manter a saúde em dia para não ter preocupações no futuro”, afirmou Murilo. Já a jovem Raiane, também estudante do ensino médio, recomendou a todos os jovens serem imunizados e lembrou da importância de levar a caderneta de vacinação no dia em que a equipe da saúde estiver na escola.