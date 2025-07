Saúde de Ferraz faz tratamento de 17 pessoas com hepatite viral

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da Secretaria de Saúde de Ferraz está com 17 pessoas com hepatites virais notificados em tratamento na unidade. O período é referente aos seis primeiros meses do ano e traz um alerta importante para o “Julho Amarelo”, celebrado neste mês, de combate, prevenção e conscientização da doença.

Além dos testes rápidos para detectar a doença, o serviço é responsável pelo tratamento no caso de resultado positivo. Além dele, as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estão equipadas também para a testagem. É uma campanha nacional instituída pela Lei Federal 13.802 de 2019 te, o intuito de reforçar e conscientizar sobre as medidas de vigilância contra a doença: “Faça o teste rápido e em 10 minutos você tira o peso da dúvida. Hepatite tem cura sendo preciso testar pelo menos uma vez por ano”, afirmou a coordenadora do SAE, Joelma Barcelos. A medicação, segundo ela, é fornecida gratuitamente, bem como o acompanhamento médico. Ela recomendou ainda que as pessoas não compartilhem objetos pessoais como escova de dente, aparelho de barbear ou alicate de unhas.

As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por vírus, sendo classificadas em tipos A, B, C, D e E. Aqui no Brasil, as hepatites B e C são as mais comuns e podem levar a doenças graves como cirrose e câncer de fígado. A hepatite A, por outro lado, geralmente causa infecções mais leves, com recuperação completa em muitos casos. Para saber mais sobre a doença procure o SAE, que está localizado na rua Santa Catarina, número 32, na Vila Romanópolis e faz todo tipo de teste, inclusive tratamentos para tuberculose, hanseníase, HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).